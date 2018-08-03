Anne köftesi yapmanın püf noktaları

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Leziz köfteler yapmak için bu püf noktalarını öğrenmelisiniz.
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Fotoğraflar: Alamy
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Köfte yediden yetmişe herkesin severek yediği yemeklerin başında gelir. Hele bir de anne eli değdiyse tadından yenmez! Bu püf noktaları ile siz de annenizin yapmış olduğu köftelerin lezzetini yakalayabilirsiniz.
Fotoğraflar: Alamy
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Kullanacağınız kıymanızın orta yağlı olması köftenizin kuru olmaması demektir. Kıymayı orta yağlı kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Dilerseniz damak zevkinize göre dana ve kuzu kıymayı karıştırabilirsiniz. Kıymanızı satın alırken mutlaka aldığınız yerden iki defa çektirmesini rica edin.
Fotoğraflar: Alamy
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Ekmek içi mutlaka bayat olmalı ve kabuğunu kullanmamalısınız. Ekmeğin kabuğu köftenin sert olmasına yol açar. Anne köftesinin en önemli püf noktası bayat ekmek içi ile yapılmasıdır. Bayat ekmek içiniz yeterli gelmezse eğer biraz galeta unu ekleyebilirsiniz.
Fotoğraflar: Alamy
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Köftenizin lezzetli olması için yumurta ve soğanı ilave etmeden önce, soğanın suyunu sıkarak harcınıza soğan suyunu ekleyip hazırlayın ve 3-4 saat kadar dolapta dinlendirin. Ardından soğanı ekleyerek 24 saat dinlendirin ve dinlenmiş harcınıza yumurtayı ilave edin.
Fotoğraflar: Alamy
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Köftenize bir diş sarımsak eklerseniz daha lezzetli olacaktır. Eğer tadından hoşlanmıyorsanız sadece soğanla devam edebilirsiniz.
Fotoğraflar: Alamy
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Bir diğer püf nokta; yoğurma kabınıza aldığınız tüm malzemeleri elinizle güzelce yoğurmanız gerekiyor. Yoğurmak için herhangi bir aparat kullanmayın. Ellerinizle yoğurduğunuz malzemeler birbirine iyice karışmalı ve macun kıvamına gelmeli.
Fotoğraflar: Alamy
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Eğer vaktiniz yoksa hazırladığınız köfte harcını 24 saat yerine 1 saat kadar buzdolabında dinlendirdikten sonra kızartma işlemine geçebilirsiniz.
Fotoğraflar: Alamy
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Şeklini verdiğiniz köftelerinizi kızartma aşamasında ise bir tavanın tabanı yağ olacak kadar yağ koymanız yeterlidir. Fazla yağ koymayın ve köftenizin her iki tarafını eşit miktarda kızartın. Fazla pişirmeniz köftenin kurumasına neden olur. Bu nedenle iki tarafın da biraz kızarması yeterli olacaktır. Yüksek ateşte pişirirseniz eğer köfteniz hemen kızarır ve içi pişmeyebilir. Köfteleri tavaya aldıktan sonra ocağın altını kısıp, o şekilde pişirme işlemine devam edin.
Fotoğraflar: Alamy
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Köftelerinizi pişirirken çevirmek için çatal kullanırsanız dağılmasına sebep olabilirsiniz. Maşa kullanabilirsiniz.
Fotoğraflar: Alamy
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Dilerseniz yanında patates, biber ve domates de kızartabilirsiniz. Anne köftesine çok yakıştıkları inkâr edilemez değil mi?