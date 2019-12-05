Ankara’nın en şahane kahvaltı sofralarında yeriniz hazır

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Mükemmel bir brunch eşliğinde yaşanan hafta sonu sabahı gibisi yok. Yüzlerce çeşitten oluşan bu brunch’ta da yok yok! Marco Pascha, gerek çok çeşit gerek bol lezzet gerekse harika ambiyansın birleşimiyle unutulmaz bir deneyim sunuyor. Hemen yerinizi ayırtmak için aşağıdaki linke tıklamanız yeterli.
Güne göl manzarası eşliğinde başlamak, yanı başında sevdiklerinizin de bulunduğu, birbirinden leziz kahvaltılıklarla donatılmış bir masada keyifli bir kahvaltı sohbeti etmek isterseniz, Göksu Salıncak Cafe’de yeriniz hazır. Hemen aşağıdaki linke tıklayın, indirimli kahvaltı fırsatınızı satın alın.
Sırada en sevilen lezzet duraklarından; şık atmosferi, zengin menüsü, güler yüzlü hizmet anlayışı ve ayrıcalıkları ile kahvaltı saatlerini taçlandıran Ziverbey Restaurant var. Bir kahvaltıdan daha fazlasının sunulduğu bu sevimli mekânda güzel bir kahvaltı etmek isterseniz aşağıdaki linke bir göz atmanız yeterli.
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Harika bir kahvaltı, güne mutlu başlamanın ilk koşullarından biri. Mogan Gölü kıyısında, serpme kahvaltının 22 leziz çeşidinin masanızı süsleyeceği bu özel kahvaltı ile keyifli ve bol sohbetli bir sabah geçirmek için hemen aşağıdaki linke tıklayın.
Kahvaltı edene pasta hediye eden bir mekân mı aradınız? Evet, o da var! Yöresinden ve en lezzetlisinden taptaze ürünlerle hazırlanan kahvaltı menüsü, özenli servis anlayışı ve daima kalite odaklı yaklaşımı ile sunan Ferlife Chocolate Patissere, Ankara’nın yepyeni mekânları arasında olmasına karşın, kısa zamanda yoğun ilgiyle karşılandı. Kahvaltısının ve kahvaltı menüsüne dahil olan nefis pastasının tadına bakmak için yerinizi aşağıdaki link kullanarak ayırtın.
Lezzeti ve çeşidi bol kahvaltının bir diğer adresi, Çayyolu Leda Bistro. Ankaralılara 1986 yılında ‘merhaba’ diyen ve 30 yılı aşkındır kalitesini ve özenli hizmet anlayışını sürdüren Leda Bistro, kahvaltı sevenlere dopdolu bir menü sunuyor. Bu ziyafeti, size özel indirimlerle satın almak için aşağıdaki linke tıklayın.