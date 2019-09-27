Ankaralı kahve tiryakileri bu festivalde buluştu

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Anadolu mutfağından sofralarımıza uzanan tarhana çorbası, kış aylarında gribal enfeksiyonlar için adeta şifa kaynağı. Soğuk havaların kendisini göstermesi ile birlikte evde tarhana çorbası tarifi de araştırılmaya başladı. Hemen hemen her yörede yapılan içerisinde bolca baharat barındıran bu lezzet, uzun süre mutfak dolaplarında muhafaza ediliyor. Peki, evde tarhana nasıl yapılır? İşte, adım adım ev tarhanası tarifi.
Yağlı hamur olarak da bilinen dondurulmuş milföy hamurlarından yapılan volovan, görünüşüyle dikkatleri üzerine çeken bir lezzet. Volovanları hem tatlı hem de tuzlu iç harçlarla arzu ettiğiniz şekilde hazırlayıp özellikle davet sofralarında sunabilirsiniz. Peki, volovan nedir, nasıl yapılır?