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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nerede Ne Yenir
11 Kasım 2019 - 09:55,

Ankara’da bu hafta nerede ne yiyelim?

Sadece ülkemizin değil bazı lezzetlerin de başkenti olan Ankara’da bu hafta nereye gitsek, nerede ne yesek?

Bu bir ilandır.

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Şehrin birbirinden güzel ve iddialı lezzet duraklarını sizin için derledik.

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Damak zevkinize en uygun mekânları seçin, hem gözünüzü hem de midenizi şenlendirin. Üstelik size özel sunulacak indirimli fiyatlarla.

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Başkentin seçkin lokasyonu Çukurambar'da yer alan ve ailelerin, çiftlerin ve sosyal arkadaşların yemek programları için mükemmel bir tercih olan Ziverbey Restaurant’ta lezzet dolu bir kahvaltı yapabilirsiniz.

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Kahvaltı yerine ben akşam yemeğini tercih ederim diyorsanız da Ziverbey Restaurant’ın Adana, tavuk şiş, kuzu şiş, patlıcan kebap, tavuk kanat, fındık lahmacun, sınırsız meze ve çaydan oluşan enfes menüsünü bu linke tıklayarak yarı yarıya indirimli tadabilirsiniz.

ENFES YEMEKLERİ YARI FİYATINA TATMA FIRSATI İÇİN TIKLAYIN
6

Swissotel Ankara da, her Pazar 11.30 - 14.30 saatleri arasında sizlere harika ve bol çeşitli brunch büfesi sunuyor. Geleneksel ve uluslararası değişik lezzetleri sunan Swissôtel brunch’ı farklı damak tatlarına da hitap ediyor. Siz, keyifli atmosferin tadını çıkarırken, çocuklarınız da onlar için hazırlanmış oyun bölümünde birçok aktivite ile eğlenebilir. Swissôtel’in ayrıcalıklı lezzetlerle dolu kahvaltısının tüm detayları da aşağıda!

SWISSOTEL'İN BENZERSİZ BRUNCH'I HAKKINDA HER ŞEY İÇİN TIKLAYIN
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Akşam yemeklerinden önce ya da sonra yoğun geçen bir günü noktalaman için ideal bir ortam sunan, keyifli atmosferi ve doyumsuz Ankara manzarası ile 15.inci katta bulunan Meyra Restaurant’ta Türk ve Osmanlı mutfağının zirvesinden, Akdeniz mutfağının doyumsuz lezzetlere doğru bir yolculuğa çıkmak için de buraya göz atabilirsiniz.

ANKARA MANZARASINA KARŞI NEFİS BİR YEMEK İÇİN TIKLAYIN
8

Kalabalıktan uzak özel günlerin ve keyifli sohbetlerin en lezzetli adresi Park caddesinin gizli hazinesi olan Cosy Wine & Dine da, sizi ve davetlinizi dünya mutfaklarından eşsiz lezzetlerin bulunduğu romantik sofralara davet ediyor.

COSY'DE ROMANTİK BİR AKŞAM YEMEĞİ FIRSATI İÇİN TIKLAYIN
9

Bir başkent efsanesi olan Marco Pascha, gerek çok çeşit gerek bol lezzet gerekse harika ambiyansın birleşimi ile unutulmaz bir brunch sunuyor. Mükemmel bir brunch'la yaşanan sabah gibisi yok. Yüzlerce çeşitten oluşan bu brunch’ta da yok yok!

BENZERSİZ BİR BRUNCH KEYFİ İÇİN TIKLAYIN
10Bu içerik Yakala.co tarafından hazırlanmıştır

Bu içerik Yakala.co tarafından hazırlanmıştır

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Doktorlar uyarıyor: Eğer uygun koşullarda saklanmazsa...

Plastik kaplarda, poşetlerde ve nemli ortamlarda saklanan baharatların kısa sürede aflatoksin adı verilen zehirli küf gelişimine neden olabileceğini ve bunun da karaciğer kanserine yol açabileceğini vurgulayan Prof. Dr. Hakan Karagöl, "Bunun düşük miktarlarda bile tüketilmesi zehirlenmeye yol açar. Çalışmalar, bunun karaciğer kanserine neden olabileceğini ve bağışıklık sistemini düşürebileceğini belirtmektedir." dedi.

DHA /
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İrmik helvası nasıl yapılır? Sütlü irmik helvası tarifi (videolu)

İrmik helvası büyük küçük herkesin severek tükettiği tatlılardan biri. Kışın sıcak çikolata, yazın ise dondurmayla sunulan irmik helvası, dini günlerde de sıklıkla yapılır ve dağıtılır. Basit bir lezzet gibi görülen irmik helvasını yaparken en önemli nokta irmiği kavurma ve şeker dengesidir. Peki, irmik helvası nasıl yapılır, irmik helvası yapımında nelere dikkat etmeli? İşte, sütlü irmik helvası tarifi…

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