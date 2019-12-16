Ankara mutfağından tadına doyum olmayan enfes tarifler

Keme tarifi Keme diğer adıyla mantar, Ankara mutfağına özgü olan bir yemektir. Malzemelerini evde kolayca bulabileceğiniz kemenin hazırlanışı da oldukça pratik. Siz de "akşama ne yemek yapsam?" diye düşünüyorsanız bu tarifimize bir şans verebilirsiniz. Denemek isteyenler için işte tarifi... Şimdiden afiyet olsun...