Ankara mutfağından tadına doyum olmayan enfes tarifler
Ankara'ya yolu düşenler, enfes yemeklerini mutlaka tatmıştır. Ankara tavadan Beypazarı kurusuna, testi kapamadan bici aşına pek çok enfes lezzete ev sahipliği yapıyor, Ankara mutfağı. Yerinde tadamayanlar için Ankara'nın en ünlü ve en nefis yemeklerinin tariflerini sizin için derledik. Şimdiden afiyet olsun...
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Ankara tatlısı tarifi
Ankara'nın yöresel lezzetlerinden Ankara tatlısı şerbetli tatlılardandır. İçi ceviz dolu poğaçalara benzeyen Ankara tatlısının yapılışını merak ediyorsanız sizi tarifimize alalım. Kolayca yapıp servis edebileceğiniz bu tatlıyı aileniz de misafirleriniz de çok beğenecek. Şimdiden afiyet olsun...
Keme diğer adıyla mantar, Ankara mutfağına özgü olan bir yemektir. Malzemelerini evde kolayca bulabileceğiniz kemenin hazırlanışı da oldukça pratik. Siz de "akşama ne yemek yapsam?" diye düşünüyorsanız bu tarifimize bir şans verebilirsiniz. Denemek isteyenler için işte tarifi... Şimdiden afiyet olsun...
Tarhana çorbası, kış aylarının en çok tüketilen çorbalarından biri. İçerisinde protein, vitamin ve mineraller bulunduğu için oldukça besleyici tarhanayı bir de Ankara usulü deneyebilirsiniz. Hazırlaması da gayet pratik olan yarmalı köy tarhanasını siz de yapmak isterseniz, tarifi aşağıda yazılı. Şimdiden afiyet olsun...
Kuru sebzelerle hazırlanan dolmaların tadı bir başkadır. Eğer daha önce denemediyseniz, bu tarifimiz tam size göre! Ankara mutfağından zeytinyağlı kuru biber dolmasını ılık veya soğuk tüketebileceği için yemeğini bugünden yapanlara göre oldukça pratik. Bu tarifi siz de bu denemek isterseniz detayları hemen aşağıda... Şimdiden afiyet olsun...
Beypazarı kurusu sadece Ankara'nın Beypazarı ilçesinde üretilen bir kurabiye çeşididir. Sert olmasından dolayı ''yaş kuru'' denilen daha yumuşak bir çeşidi de bulunmaktadır. Üstelik uzun süre tazeliğini koruyarak bozulmuyor. Bu nefis kurabiyeyi evde denemek isterseniz, tarifini aşağıda yazdık. Şimdiden afiyet olsun...
Kapama pilavı, Ankara'nın en meşhur yemeklerinden biri. İçindeki et ve soğanıyla tam bir lezzet deposu olan kapama pilavını bir kez deneyince asla vazgeçemeyeceksiniz. Akşam yemeğinizde veya misafir sofralarınızda bu nefis pilavın size eşlik etmesini isterseniz, işte tarifi... Şimdiden afiyet olsun...
Hamur açma derdi olmadan nefis bir börek yapmaya ne dersiniz? Tek yapmanız gerek yufkaları ıslatıp arasına harç koymak. Çat kapı misafirleriniz için oldukça pratik olan yufka böreğini günün her saati yapıp yiyebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun...
Ankara mutfağının yöresel lezzetlerinden biri olan testi kapama, özel günlerde ve misafir sofralarının tercih edilen yemeklerinden biri. Yapımı zor gibi gözükse de aslında pratik bir tarif. Bir de etin suyundan pilav yaptığınızda tadından yenmez bir hal alıyor. Şimdiden afiyet olsun...
Çayın yanına çok yakışacak bir tarifimiz var. Ankara'nın sevilen hamur işlerinden kül çöreği... Sadece su, un ve tuz ile hazırlanan bu çöreğe ceviz veya peynir de ekleyerek lezzetini katlayabilirsiniz. Bu doyurucu tarifi çok seveceğinize eminiz. Şimdiden afiyet olsun...
Sac kavurma, etin biber ve domates ile en lezzetli birlikteliklerinden biri. Yanında pilav veya bazlamayla da tadına doyulmuyor. Ankara'nın yöresel lezzetlerinden biri olan kuzu sac kavurmayı kısa sürede hazırlayarak servis edebilirsiniz. İşte yapılışı... Şimdiden afiyet olsun...
Ankara tava yöresel et yemeklerinin en lezzetlilerinin başında geliyor. Nefis kuzu eti ve arpa şehriyenin muhteşem birlikteliği diye özetleyebileceğimiz Ankara tavayı siz de evinizde yapmak isterseniz tarifini burada bulabilirsiniz. Hele bir de yanında köpüklü ayran oldu mu tadına doyulmayan Ankara tava tarifi hemen aşağıda…
Homaça, Ankara mutfağının geleneksel lezzetlerinden biri olup, Çubuk ilçesinde de düğünlerin baş yemeğidir. Yapımı da oldukça pratik. Etleri haşlayıp içine patates ve soğanı ekliyorsunuz ve yemeğiniz hazır hale geliyor. Sizde evinizde denemek isterseniz tarifimiz, aşağıda hazır. Şimdiden afiyet olsun...
Çir, kayısı kurusunun diğer adı. Çir hoşafı da Ankara'da yaz aylarının vazgeçilmezi olan nefis bir içecek. Katkı maddeli meyve suları yerine çir hoşafını tercih ederseniz tarifimizi aşağıda yazdık. Şimdiden afiyet olsun...
İçindeki yemeğin ağır ağır pişmesi ve topraktan gelen enfes lezzet, güveç yemeklerini adeta sofraların baş tacı yapıyor. "Akşama ne pişireyim?" diyenlerdenseniz Ankara mutfağının nefis kuşbaşılı güveci, tam da aradığınız gibi olabilir. Özellikle et sevenlerin aklını başından alacak bu yemeği denemek isterseniz, işte malzemeleri ve yapılışı... Şimdiden afiyet olsun...
Yöresel lezzetleri hepimiz ayrı bir seviyoruz. Ankara yöresine ait bici aşı da bu çok sevilen yöresel lezzetlerden. Tüm Türkiye’nin tarifini merak ettiği bici aşının malzemelerini ve yapılışını aşağıda sizin için anlattık. Adana’nın bici bici tatlısıyla karıştırılmaması gerektiğini belirtip hemen tarife geçelim. İşte bici aşı tarifi…
Ankara'nın sevilen geleneksel tatlılarından biri, köfter diğer adıyla köyter. Yapımı yöreye göre değişse de Ankara mutfağında pekmez, su ve nişasta ile hazırlıyor. Bu pratik tatlıyı siz de mutfağınızda denemek isterseniz, tarifi aşağıda yazılı. Şimdiden afiyet olsun...
Şibit tatlısını hiç duydunuz mu? Ankara mutfağının sevilen yiyeceklerinden biri, şibit tatlısı. Ayrıca hazırlanışı da çok pratik. Hamuru sacda pişiriyorsunuz ve baklava şeklinde kesip, hazırladığınız şerbetin içine atıyorsunuz. İşte bu kadar, tatlınız hazır! Eğer farklı ve kolay bir tarif arıyorsanız tam da aradığınız gibi. Mutlaka deneyin. Şimdiden afiyet olsun...
Özellikle havalar soğuduğunda çorbalar sofralarımızın vazgeçilmezleri haline geliyor. Özellikle yöresel çorba tariflerimiz hem lezzetli hem de doyurucu oldukları için herkesin favorisi. Sizin için bu çorbalardan biri olan ve çok beğeneceğinize emin olduğumuz Ankara çorbasının malzemelerini ve tarifini aşağıda anlattık. Şimdiden ellerinize sağlık…