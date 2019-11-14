Anadolu'nun yöresel lezzetleri Diyarbakır’da sergilendi

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Eğlenceyi doruklarda yaşamak isteyenlerin adresi Meşk-i Sahne İstanbul, sevilen sanatçıları ağırlamaya devam ediyor. İstanbul’da gece hayatına bir renk getiren Meşk-i Sahne İstanbul, zengin menüsüyle, eşsiz sanatçılarıyla eğlenceyi zirveye taşıyor. İyi yemek ve iyi müzik meraklıları, Meşk-i Sahne'nin müdavimi oluyor.
Bu bir ilandır.
Sıradan mantı tariflerinden sıkılanlar için Jiaozi, Çin ve Doğu Asya'nın diğer bölgelerinde yaygın olarak yenen Çin mantısının tarifini derledik. Çin mantısını diler kıyma dilerseniz de haşlanmış nohutla yapabilirsiniz. İşte, Çin mantısının hamuru, iç harcı ve pişirme tekniği...