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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
31 Aralık 2018 - 10:48,

Anadolu’nun unutulan lezzetleri ıslah edilip sofralara geri dönüyor

Özel bir firmanın Antalya'nın Serik ilçesinde kurduğu ar-ge tesisinde, Anadolu'nun unutulmuş lezzetleri üzerinde çalışmalar yapılıyor. Domates ve biberin yerli türleri tüketicilerle buluşturuluyor.

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Antalya’da, köy domates çeşitleri ‘kuzey’ ve ‘pembe’ köy domatesi ıslah edilerek piyasaya sunuldu. Yakında Anadolu’nun unutulmaya yüz tutan lezzetlerinden Midyat’ın acuru, Kırıkkale’nin patlıcanı, Karabük’ün hıyarı da sofralardaki yerlerini alacak.

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Antalya’nın Serik ilçesinde bir ar-ge istasyonu kuran Nadide Tohum, Anadolu’da yetişen 250 sebze çeşidinden 50’sinin ıslahı için çalışma yürütüyor. 2012 yılında ‘kuzey’ ve ‘pembe’ köy domatesini ıslah ederek piyasaya sunan firma, yeni türlerin ıslahı için ar- ge çalışmalarını Akdeniz Üniversitesi Teknokent’teki ofisinde yürütüyor.

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Gen bankalarından domateste 14 bin, biberde ise 36 binden fazla farklı genetik materyal bulunduran firma, kısa dönemde tüketiciyi Anadolu’nun unutulmaya yüz tutan lezzetlerinden Midyat’ın acuru, Kırıkkale’nin patlıcanı, Karabük’ün hıyarı ile tanıştırmayı hedefliyor.

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Firmanın Genel Müdürü Hüsnü Ekiz, Nadide Tohum’un 2005 yılında kurulan ve araştırmacı kuruluş belgesine sahip olduğunu belirtti. Birçok ülkenin gen bankasından daha fazla genetik materyale sahip bir gen bankasına sahip olduklarını kaydeden Ekiz, "Tayvan’daki Dünya Sebzecilik Merkezi’nin gen bankasındakinden daha fazla genetik materyal var. Özellikle domateste 3 kat, biberde ise 5 katı daha fazla genetik materyale sahibiz" dedi.

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Türkiye’de son 30 yıldır üretilen toplam domatesin yüzde 5’ini ihraç etmek uğruna tüketicinin lezzetsiz domates yemek zorunda kaldığını vurgulayan Ekiz, "Oysa ki Anadolu’nun yerli çeşitleri, mesela basık dilimli Anadolu tipi dediğimiz domates mükemmel lezzete sahip. Ama bu domates kasaba dışına çıkamıyordu. Türkiye’de ilk defa yerel domates çeşitlerini ıslah edip Tarım Bakanlığı’ndan 2012 yılında tescillerini aldık. ‘Kuzey’ ve ‘pembe’ köy domates çeşitlerini çiftçilerimizin hizmetine sunduk. Sadece Türkiye değil özellikle Avrupa pazarında da büyük ilgi gördü" diye konuştu.

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Hüsnü Ekiz, domates ve biberin yanı sıra ar-ge çalışmalarını yürüttükleri sebzeler arasında hıyar, kavun, kabak, karpuz ve patlıcanın da bulunduğunu belirtti. Anadolu’da yetiştirilen 250 sebze çeşidinin ıslaha muhtaç olduğunu belirten Ekiz, bunlardan 50’ye yakınını firma olarak kendi ıslah programlarına aldıklarını vurguladı.

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Midyat’ın acuru, Gaziantep’in biberi, Urfa’nın biberi, Karabük’ün hıyarı, Kırıkkale’nin patlıcanı gibi orijinal yerel çeşitleri de ıslah programlarına aldıklarına değinen Ekiz, "Birkaç yıl içerisinde hem Türkiye hem dünya pazarına sunulmak üzere ar-ge faaliyetleri sonuçlanacak" dedi. Anadolu’nun unutulan tatlarının yeniden ortaya konacağını vurgulayan Ekiz, tüketicinin damak tadına uygun leziz aromada ve besin içeriği fazla olan sebze çeşitlerini geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

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"Son 10 yılda milyarlarca dolarlık ithalat yapıldı. Biraz milliyetçilik yanımızla kendimizi bu işe adadık. Şu anda Türkiye’de köy domatesinde en çok satan firmaların başında yer alıyoruz. Ürdün’e tohum ihraç ediyoruz. İtalya, İsrail, Hollanda ve Almanya’ya deneme tohum verdik. Sonuçlarımız başarılı. 2019’da bu ülkelere de tohum ihracatına başlayacağız."

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