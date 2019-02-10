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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
İHA
10 Şubat 2019 - 12:43,

Anadolu’nun pizzası olarak bilinen yağ somununa yoğun ilgi

Konya’da her sabah namaz sonrası yenen ve Anadolu’nun pizzası olarak nitelendirilen yağ somunu yoğun ilgi görüyor.

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Konya’da geleneksel bir tat olan ve unutulmaya yüz tutan tereyağlı yağ somunu Konyalılar tarafından yeniden ilgi odağı oldu. Yıllar önce babasının mesleğine merak salarak fırıncılığa başlayan Vehbi Işıklı, bu lezzeti 15 yıldır her sabah vatandaşlara sunuyor.

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Sabah erken saatlerde dükkanına gelerek hamurunu hazırlayan Işıklı, daha sonra ocağı yakıyor.

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Hazırlanan hamuru ocakta pişirerek yağ somunu hazırlayan Işıklar, vatandaşların isteğine göre pastırmalı, sucuklu, kavurmalı, küflü peynirli, kaşar peynirli, ballı, helvalı ve sebzeli gibi 12 farklı çeşitte yağ somununu pişiriyor.

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Tarihi Bedesten Çarşısı Kapu Camii civarında hizmet veren Işıklı, yağ somununun sabah namazına gelen vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördüğünü belirterek, "Babam fırın ustası. Ben de ilkokulda başladım bu işe. Sevdiğim bir meslek, el emeği işi. Daha sonra bu yağ somunu işinde ise 15 yıl kadar önce öyle bir aklımıza geldi, yapsak nasıl olur derken çok şükür oldu. Bu işi yaparken vatandaşların tepkisi de güzel oluyor. Kapu Camii genelde sabah namazlarında biraz daha yoğun olur" dedi.

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Yıllardır yağ somunu üreten Işıklar, "Özellikle cuma, cumartesi ve pazar günleri ailelerin gelmesi gelenek haline geldi. Tabii yıllardır var ama 15 yıldır daha fazla yoğunlaştı. Cami çıkışında bu lezzeti tatmak için vatandaşlar ilk buraya geliyorlar. Bununla da kalmıyor, il dışından gelen misafirlerimiz de oluyor" diye konuştu.

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Yağ somununun vatandaşlar tarafından vazgeçilmez bir lezzet olduğunu anlatan Işıklar, "Yağ somunun önce ekmeğini pişiriyorsun, çıktıktan sonra pişen ekmeğin kapağını açıyorsun. Aşağı yukarı 14-15 çeşidi var. Pastırmalı, sucuklu, kavurmalı, küflü peynirli, kaşar peynirli, ballı, helvalı ve sebzeli çeşitlerini de kendimizce geliştirerek talep ve isteğe göre yapıyoruz. Pizza yiyeceklerine yağ somunu yesinler" şeklinde konuştu.

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Yağ somunu için iş yerine gelen vatandaşların bazıları bu lezzeti ilk defa tadacaklarını söylerken, bazıları ise her sabah namazı sonrası yağ somunu yediklerini söyledi.

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Fotoğraflar: Ingimage /

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