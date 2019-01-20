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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
20 Ocak 2019 - 10:20,

Anadolu’daki tüm kuru fasulye tariflerini tek bir dükkanda topladı

Bursa’da bir restoran müşterilerine Anadolu’nun farklı yörelerinde yapılan çeşit çeşit kuru fasulye yemeklerini sunuyor.

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Bursa’da restoran sahibi Emir Topuk, Anadolu’da ulaşabildiği tüm kuru fasulye tariflerini tek bir dükkanda topladı.

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Genç yaşta hizmet sektörüne atılan Emir Topuk, açacağı butik restoranın bir özelliğinin olmasını istedi.

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Ağabeyi İdris Topuk ile birlikte kuru fasulye üzerine yoğunlaşmaya karar veren Emir Topuk, Nilüfer ilçesinde butik restoran açtı.

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Burada 20 ayrı tarifle hazırladığı kuru fasulyeyi müşterileriyle buluşturan Topuk’un bu projesi birçok insanın dikkatini çekti.

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2014 yılında 9 masalı butik restorandan 90 masalı bir restorana geçiş yapan Topuk; kestaneliden simitliye, tahinliden ayvalıya birçok çeşitte kuru fasulyeyi müşterilerine sunuyor.

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Anadolu’da yapılan başka kuru fasulye tarifi bulduğu takdirde menüye ekleyeceğini belirten Topuk, "İstanbul’da aşçılık eğitimi aldım. 2 yıldan fazla 6 farklı restoranın mutfağında çalıştım. Bursa’ya dönüp kendi restoranımı açtım. 20 çeşit kuru fasulye pişiriyoruz" dedi.

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Anadolu’da kuru fasulyenin çok farklı çeşitlerde pişirildiğini belirten Topuk, "Anadolu göçlerden çok etkilenmiş ve kendi içinden de dışarıya göç vermiş. Kültür sürekli birbirine geçmiş durumda. Hal böyle olunca Anadolu’nun tüm zenginliği Bursa’da minyatür halinde duruyor. Bursa, Anadolu’nun tüm zenginliklerini içinde barındırıyor. Biz de Anadolu’nun tüm lezzetlerini tezgahımızda sergilemek için gece gündüz çalışıyoruz" diye konuştu.

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Mekandaki kuru fasulye çeşitlerine örnekler de veren Topuk, "Tokat yöresinde yaprak sarmasıyla pişiriyorlar. Bursa’da kestaneyle beraber pişiriyorlar. Balkan göçmenleri tavanlarda kuruttukları etlerle pişiriyorlar. Bursa nasıl ki Anadolu’nun minyatürü halinde, Anadolu mutfağının minyatürü de Bursa’daki bir lokantada olsun istedik” ifadelerini kullandı.

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Tahinli, ayvalı, kestaneli, kuru erikli, hurmalı, simitli, kuru etli, kavurmalı, pastırmalı, sucuklu, arpacık soğanlı, Boşnak köfteli, acılı gibi çeşitli fasulyeler pişirdiklerini belirten Topuk, "Biz bu menüyü sürekli değiştiriyoruz. Kışın kestaneli fasulye pişiriyoruz. Yazın kestane olmadığı için onun yerine hurmalı yapıyoruz. Menüyü saydığımızda ‘Bu kadar da olmaz’ diyen müşterilerimiz oluyor fakat ikram ettiğimizde çok güzel olduğunu söylüyorlar" dedi.

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Topuk şöyle devam etti: "Biz bir kültürü devam ettiriyoruz. Biz kestaneli fasulye pişirdiğimiz için bu bilinecek ve 100 yıl sonra da bu fasulye pişmeye devam edecek. Biz Anadolu mutfağına hizmet etmek istiyoruz. Bursa’ya Anadolu’ya vefa borcumuz var. Bu verimli topraklarda ve bu zengin kültürün içinde var olanları gün yüzüne çıkarabilirsek ne mutlu bize. Mutfak araştırmalarımız devam ediyor."

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Kuru fasulyenin kendisi için çok özel bir yemek olması itibariyle sık sık buraya uğradığını belirten Ercüment Tek ise şunları söyledi:

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"Geleneksel yemeklerimize karşı düşkünlüğümüzü burada tatmin edebiliyoruz. Her aradığımızı bulabiliyoruz. Benim favorim etli ve acılı fasulye. Özellikle kış günleri için mutfağımızın çok özel yemeği. Bu arkadaşlarımızın bu geleneği sürdürmesi bizleri çok mutlu ediyor. Her aradığımızı bulmanın rahatlığıyla sürekli buradayız."

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"Bir laboratuvar gibi fasulyeye ait her şeyi deniyorlar. Bizlere çok değişik lezzetleri sunuyorlar. Yaşadığımız tek sıkıntı çeşitliliğin gözümüzü alması. Bizleri kararsız bırakması. Karşımızda 20 çeşit fasulye var ve karar vermekte zorlanıyoruz."

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