Ana yemek, aperatif ya da meze... Norveç'ten sofranıza şahane somonlu tarifler

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Lezizz Profiller
23 Kasım 2018 - 13:59,

Ana yemek, aperatif ya da meze... Norveç'ten sofranıza şahane somonlu tarifler

Somon İsveç ve Norveç gibi İskandinav ülkelerinden sofralarımıza konuk bir balık. Pembe eti, omega-3 deposu yağlı yapısı, kolayca pişmesi ve lezzetiyle herkesi mutlu eden somonla neler yapabilirsiniz neler... Sizin için çeşit çeşit tarifler derledik. Güneş ışığına hasret kaldığımız bugünlerde D vitamini ihtiyacınıza da destek olacak somon balığı tarifleri hemen aşağıda...

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Kebap illa ki etle olacak diye bir kural yok. Balıkla da çok nefis kebaplar yapabilirsiniz. Örneğimiz hemen aşağıda. Izgara severlerin mutlaka denemesi gereken özel soslu bu tarif, en azılı et severleri bile balıkçı yapabilecek lezzette.

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Başlangıç ya da aperatif olarak sunulabilecek bu tarifi çocuklar da çok sevecek. Üstelik yapılışı da çok kolay. Yemeğinizi özel bir günde servis edecekseniz dilimleri tabağa yerleştirdikten sonra ikiye bölünmüş cherry domateslerle süslemenizi tavsiye ederiz. Görüntüsü de lezzeti kadar güzel olacak.

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Somon füme, haşlanmış pirinç ve birkaç temel malzemeyle yapılan bu salata hem çok doyurucu hem de çok besleyici. Yapılışı da çok kolay ve pratik. Hatta önceden haşlanmış pirinciniz ya da kalmış sade pilavınız varsa 10 dakika içinde enfes bir yemeği masaya koyabilirsiniz. Tek ihtiyacınız olan aşağıdaki tarifimiz..

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"Gravlax", İsveç. Norveç gibi İskandinav ülkelerinde sıkça tüketilen bir yemek. Kabaca tarif etmek gerekirse, bizim lakerdamıza benziyor diyebiliriz. Ancak çok daha kısa sürede yapılan gravlax'ın, yağlı ve etli bir balık olduğu için somonla yapılanı makbul. Genellikle meze olarak tüketilen bu lezzetin tarifi hemen aşağıda.

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İşte en özel sofralarınıza bile çok yakışacak nefis ve kolay bir tarif: Somonlu tartar. Şık bir sunum için tartarı yarısı buzla dolu ağzı geniş bir bardak içinde servis edin. Tadıyla ve görünümüyle fark yaratan bu lezzeti evde hazırladığınıza sevdiklerinizi ikna etmekte zorluk çekeceksiniz!

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Özel günler için kolay fakat havalı görünen bir atıştırmalık arıyorsanız bu ruloları çok seveceksiniz. Biz ruloları haşladık ama siz isterseniz buharda pişirebilir, ot olarak da taze kekik yerine kişniş, dereotu vb. de kullanabilirsiniz. Tarif bizden yaratıcılık sizden...

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Dönerle ilgili çok konuşulacak iddia

İzmir mutfağının boyoz, kumru, kokoreç, simit, lokma, midye dolma gibi lezzetlerinin tarihini araştıran, koleksiyoncu ve araştırmacı Nejat Yentürk, ’Ayaküstü İzmir/ Sokak ve Fırın Lezzetleri’ adlı kitabı kaleme aldı. Döner kebabın İzmir’den çıkmış olabileceğini gösteren kayıtların bulunduğunu belirten Yentürk, "Kesin konuşmak için henüz erken; ancak ciddi bulgular var. Hatta İstanbul’da 19’uncu yüzyılın sonlarında kaleme alınmış yemek kitaplarında döner kebap için ’İzmir kebabı’ tabiri kullanılıyor" dedi.

DHA /
Lezizz Öneriler

İzmir kebabı mı, Bursa kebabı mı?

"Kesin konuşmak için henüz erken ancak ciddi bulgular var..."

DHA /

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