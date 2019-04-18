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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
Haber: Sevin Turan Fotoğraflar: Alamy ve Ingimage
17 Nisan 2019 - 23:36,

Altı üstü ekmek ama seveni çok... İşte dünyanın dört bir yanından en sevilen sandviçler

İşte uzak yakın farklı coğrafyalardan tadına doyum olmayan sandviçler...

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İki dilim ekmeğin arasına yerleştirilmiş çeşit çeşit malzemelerle yapılır, dünyanın dört bir yanında zevkle yenir. Evet, sandviçten bahsediyoruz. Adını 1700'lü yıllarda İngiltere'de yaşamış Sandwich Kontu John Montagu'den alsa da aslında ekmek arası lezzet çok daha eski ve evrensel bir kavram.

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Her ülkede ekmeğin arasına konan malzeme değişiklik gösteriyor ama lezzet her daim garantili. Bu durum sandviç ve türevlerini her şekilde en sevilen sokak lezzetleri listesinin başına taşıyor. Örneğin Türkiye'de güzel bir pide dönerin, bir ekmek içi köftenin ya da balık ekmeğin yerini ne tutabilir.

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Dünyanın başka yerlerindeki insanlar da başka lezzetler için benzer hisler taşıyor. İşte uzak yakın farklı coğrafyalardan tadına doyum olmayan sandviçler.

4/29Panini - İtalya

Panini - İtalya

Dikdörtgen ya da elips şeklindeki yumuşak ekmekleriyle panini sandviçler dünyanın birçok yerinde bulunabiliyor ancak bu sandviçlerin orjinalini yemek isteyenker İtalya'ya gitmeli. Taze ekmek, bol miktarda et ve çeşit çeşit sosla yapılan panini'ler size makarnayı pizzayı unutturabilir.

5/29Zapiekanka - Polonya

Zapiekanka - Polonya

Bir baget ekmeğinin dörtte birine yapılan bu açık sandviçin üzeri sotelenmiş mantar, ketçap ve peynirle kaplanıyor. Ardından sandviçler fırına veriliyor ve peynirler eriyene kadar pişiriliyor.

6/29Cemita - Meksika

Cemita - Meksika

Cemita poblana, Meksika'nın Puebla şehrinde doğmuş ve adını da buradan alan bir sandviç. Dışı susamlı bir ekmeğin içine avokado, et, soğan, lifli peynir, rokaya benzeyen papalo isimli bir yeşillik ve kırmızı salsa sosu konuyor.

7/29Chacarero - Şili

Chacarero - Şili

Şili mutfağına ait chacarero'nun içi ince et dilimleriyle, yeşil fasulyelerle, yeşil acı biber ve domatesle doludur. Bu sandviç için Şili'ye seyahat etmeye bile değeceğini söylediklerini de ekleyelim.

8/29Sabich - İsrail

Sabich - İsrail

İsrail'in ünlü sandviçine ise sabich adı veriliyor. Bu sandviç için pide ekmeğinin arasına kızarmış patlıcan dilimleri ve katı haşlanmış yumurtanın yanı sıra humus, turşu ve tahin sosu ilave ediliyor.

9/29Gua Bao - Tayvan

Gua Bao - Tayvan

Bao buharda pişmiş beyaz hamurumsu ekmeklere verilen ad. Gua bao için bu ekmeklerin arasına kavrulmuş et, kişniş, hardal otu turşusu ve dövülmüş yer fıstığı gibi soslar ilave ediliyor.

10/29Chip Butty - İngiltere

Chip Butty - İngiltere

İngiltere'nin bu meşhur sandviçi aslında çok basit: Ekmeğe tereyağı sürülüyor. Kızarmış parmak patatesler ekmek dilimlerinin arasına yerleştiriliyor. Üzerine de biraz ketçap ya da barbekü sosu ekleniyor.

11/29Vegemite - Avustralya

Vegemite - Avustralya

Avustralya'da mayadan elde edilen bir tür macun olan vegemite, milli yiyecekler kategorisindedir. Kızarmış ekmeğin üzerine sürülen vegemite, peynirle birlikte yenir.

12/29Francesinha - Portekiz

Francesinha - Portekiz

Et sevenler bu Portekiz sandviçine bayılacak. Fransızların ünlü croque monsieur'sünün yerelleştirilmiş versiyonu olduğu söylenen Francesinha, için sosis ve biftek ekmeğin arasına konuyor ve erimiş peynire gömülüyor. Üzerine dökülen domatesli sosu ve en üste yerleştirilen yumurtasıyla Francesinha tek başına bir kahvaltı.

13/29Mitraillette - Belçika

Mitraillette - Belçika

Belçika'da kafelerde karşınıza sıkça çıkabilecek mitraillette için baget ekmeği ikiye bölünür, içi yarılır ve bol miktarda kızarmış patates ile et konur. Üzerine bol miktarda sos dökülür. Sandviç lahana, peynir ve julyen doğranmış diğer sebzelerle de zenginleştirilebilir.

14/29Jambon-Beurre - Fransa

Jambon-Beurre - Fransa

Fransa'nın baget ekmekleriyle yapılan sandviçlerini bilmeyen yok. Bu sandviç için ekmeğe bol miktarda tereyağı (beurre) sürülüyor. Ardından ekmeğin arasına yine bol miktarda jambon dilimi yerleştiriliyor.

15/29Vada Pav - Hindistan

Vada Pav - Hindistan

Vada pav et yemeyenler için de enfes sandviçler hazırlanabileceğinin kanıtlarından. Yağda kızartılmış kocaman bir patates köftesi ekmeğin arasına konuyor. Üzerine de chutney sosu ve acı sos ekleniyor.

16/29Katsu Sando - Japonya

Katsu Sando - Japonya

Dünyanın en pahalı sandviçleri denen (Wagyu bifteğiyle yapılanların fiyatı 180 dolara kadar çıkabiliyor) katsu sando'lar için kırmızı et ya da tavuk parçaları galeta ununa bulanıp kızartılıyor, sonra da sütlü Japon ekmeğinin arasına yerleştiriliyor. Katsu sando'da sos olarak az miktarda hardal ve mayonez kullanılıyor.

17/29Roti John - Malezya

Roti John - Malezya

Roti John, Hindistan'ın ünlü yemeği roti ile karıştırılmamalı. O bir tencere yemeği, bu ise bir sandviç. Baget ekmeğinin arasına etli omlet, sebzeler, peynir ve dilediğiniz soslar konuyor. Sandviç dilimlenip lokma lokma yeniyor.

18/29Bocadillo - İspanya

Bocadillo - İspanya

İspanyolların ünlü patatesli omleti tortilla'yı duymuşsunuzdur. Bocadillo bu omletin dilimlenerek barra de pan adı verilen özel bir tür köy ekmeğinin arasına yerleştirilmesiyle elde ediliyor. İspanyollar arasında bocadillo'ya sandviç demek biraz yersiz bulunuyor, adıyla 'bocadillo' demek gerekiyor.

19/29Broodje Kroket - Hollanda

Broodje Kroket - Hollanda

Adı üzerinde kroketli ekmek. Parmak boyundaki etler galeta ununa bulanıp kızartılıyor. Ekmeğin arasına konuyor ve çeşitli soslarla birlikte servis ediliyor. Hollanda'da bu sandviç o kadar popüler ki zincir fast-food'cuların menülerine bile girebilmiş.

20/29Arepa - Venezuela

Arepa - Venezuela

Venezuela'nın ünlü sandviçi arepa için mısır lapasından yapılma özel ekmekler kullanılıyor. Ekmeğin arasına avokado, peynir zaman zaman et ve pişirilerek yenen bir tür muz olan plantain dilimleri ekleniyor.

21/29Choripan - Arjantin

Choripan - Arjantin

Ekmeğin arasına baharatlı bir tür sucuk olan chorizo konuyor. Üzerine ise birazcık chimichurri sosu gezdiriliyor. Kelime anlamıyla da lezzetiyle de sucuk ekmeğin kardeşi diyebileceğimiz choripan Arjantinliler için vazgeçilmez lezzetlerden.

22/29PB&J - ABD

PB&J - ABD

ABD sandviç çeşitlerinin çok bol olduğu ülkelerden. Ancak PB&J yani fıstık ezmeli ve reçelli sandviç, Amerikan filmlerinde de sürekli karşımıza çıkan, özellikle çocukların çok sevdiği bir atıştırmalık.

23/29Gatsby - Güney Afrika

Gatsby - Güney Afrika

Artan malzemelerin değerlendirilmesi amacıyla ortaya çıkmış bu sandviçin arasında kızarmış patates, ketçap, polony adı verilen bir tür salam ve piri piri sosu bulunuyor. Bu sandviçler genellikle dörde bölünerek satılıyor.

24/29Kaya - Singapur

Kaya - Singapur

Singapur'un ünlü sandviçi adını içine konan kaya isimli reçelden alıyor. Bu reçel yumurta, Hindistan cevizi sütü, pandan yaprakları ve şekerle yapılıyor. Kenarları alınmış kızarmış ekmeklerin üzerine bu reçel sürülüyor. Yanında da yumuşak haşlanmış yumurta ve koyu renkli bir tür soya sosu yeniyor.

25/29Medianoche - Küba

Medianoche - Küba

Küba'nın ünlü sandviçi ise yumuşak hamurlu bir ekmeğin içine doldurulan jambon, turşu, İsveç peyniri ve fırında pişmiş etten oluşuyor. Malzemeler ekmeğin içine doldurulduktan sonra bir tost makinesinde basılıyor ve medianoche sıcak yeniyor.

26/29Banh Mi - Vietnam

Banh Mi - Vietnam

Vietnam'da doğup dünyaya yayılan banh mi için kullanılan ekmek Fransız bagetine benziyor. Ekmeğin içine tavuk eti, sebzeler, kişniş ve rendelenmiş turp ekleniyor.

27/29Bauru - Brezilya

Bauru - Brezilya

Brezilya'da en az futbol kadar çok sevilen bauru için çıtır çıtır ekmeğin arasına rozbif, turşu, mozzarella, kekik ve domates yerleştirilir. Ne kadar lezzetli bir kombinasyon olduğunu anlatmaya gerek var mı?

28/29Tripleta - Porto Riko

Tripleta - Porto Riko

Bu sandviç adını içine konan üç çeşit etten alıyor: Izgara dana eti, tavuk ve jambonla yapılan tripletann üzerine mayonez, hardal ve ketçap dökülüyor.

29/29Porilainen - Finlandiya

Porilainen - Finlandiya

Finlandiya'nın ünlü sandviçi porilainen için beyaz ekmeğin arasına kalın bir dilim salam yerleştiriliyor. Üzerine ketçap, mayonez, hardal, tatlı soğan ve salatalık turşusu ilave ediliyor.

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