“Akşama ne yesek?” diye düşünmeye şimdiden başladıysanız Lezizz günün menüsüne göz atın

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Lezizz Profiller
19 Aralık 2018 - 14:30,

“Akşama ne yesek?” diye düşünmeye şimdiden başladıysanız Lezizz günün menüsüne göz atın

Hep aynı yemekleri yemekten sıkıldınız, biliyoruz, çünkü biz de aynı durumdayız. Bu nedenle sürekli yeni yemek tarifleri öğrenmeye çalışıyor, akşam eve gittiğimizde kısa sürede pişirebileceğimiz kolay yemek tarifleri arıyoruz. Siz de “Bugün ne pişirsem?” diye dertlenen çalışanlardansanız, kısa sürede hazırlayıp sofraya koyabileceğiniz nefis yemek tariflerimize bir göz atmalısınız.

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Hint mutfağının vazgeçilmez baharatlarından biri olan köri artık bizim de sık kullanılanlarımız arasına girdi diyebiliriz. Bu tarifimizde köri ile sebzeleri bir araya getirip ortaya sağlık ve lezzet deposu bir çorba çıkardık. Mis gibi kokusu ve iştah açan görüntüsü de cabası. İşte herkesin bayılacağı körili sebze çorbası tarifi.

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Pratik olsun diye kasaptan aldığınız ve lezzetine doyamadığınız kasap köftesini evde de yapabileceğinizi biliyor musunuz? Gönül rahatlığıyla kasap köftesi yemek isteyenler için kasap köftesi nasıl yapılır, nasıl pişirilir tek tek detaylı tarifimiz hemen aşağıda. Bu tarifle artık kasaptan köfte almaya son!

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3/5

Kolayca yapabileceğiniz farklı bir patates salatası tarifi mi aramıştınız? Öyleyse sizi Lezizz'e alalım. Klasik patates salatasından farklı olarak hardal ve mayonezli sosuyla lezzetine lezzet katılan bu salatayı isterseniz etin ya da tavuğun yanında servis edin, isterseniz çay saatlerinde misafirlerinize ikram edin. Yüzünüzü kesinlikle kara çıkarmayacak nefis patates salatası tarifimiz geliyor...

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Makarnanın yaygın pişirme tekniği bol suda haşlayıp sonradan ayrı bir yerde pişen sosuyla karıştırmaktır. Fakat "Ben ayrı ayrı tencere tava kirletmek istemiyorum" diyorsanız ya da kısa sürede yiyebileceğiniz pratik bir tarif arıyorsanız, süzmeden yapılan bu demleme makarna tam size göre...

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5/5

En kolay ve lezzetli tatlılardan biridir irmik helvası. Tarçınla ya da dondurmayla muhteşem uyum sağlayan irmik helvası daha pişerken bütün evi mis gibi kokutur. Özel günlerde kavurup komşularla paylaşması da adetten olan irmik helvasının en leziz tarifini hemen aşağıda bulabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun...

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Yumurta dolgulu köfte nasıl yapılır? İşte adım adım yumurta dolgulu köfte tarifi

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Turistlerin vazgeçilmezi Osmanlı saray mutfağı yemeği 'mutancana'

Fatih Sultan Mehmet’in fethettiği, Kanuni Sultan Süleyman’ın doğduğu, Yavuz Sultan Selim’in ise valilik yaptığı Trabzon’da bazı işletmeler, müşterilerine saray mutfağından yemekler sunuyor. Kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, Fatih Sultan Mehmet’in de çok sevdiği et, bal, tarçın gibi değişik ürünlerin karışımından yapılan ’mutancana’yı tercih ediyor.

DHA /

Batonette

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