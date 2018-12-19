“Akşama ne yesek?” diye düşünmeye şimdiden başladıysanız Lezizz günün menüsüne göz atın

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Sıradan köfte tariflerinden sıkıldınız mı? Yumurta dolgulu köfte, davet sofralarınızın vazgeçilmez lezzetlerinden biri olmaya aday. Yumurta dolgulu köfteyi, mevsim yeşilliklerinden oluşan salata ile servis ederek oldukça özen gösterilmiş tabaklar hazırlayabilirsiniz. Peki, yumurta dolgulu köfte nasıl yapılır?
Fatih Sultan Mehmet’in fethettiği, Kanuni Sultan Süleyman’ın doğduğu, Yavuz Sultan Selim’in ise valilik yaptığı Trabzon’da bazı işletmeler, müşterilerine saray mutfağından yemekler sunuyor. Kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, Fatih Sultan Mehmet’in de çok sevdiği et, bal, tarçın gibi değişik ürünlerin karışımından yapılan ’mutancana’yı tercih ediyor.