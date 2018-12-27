“Akşama ne yesek?” diye düşünenler için Lezizz günün menüsü

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Lezizz Profiller
27 Aralık 2018 - 12:47,

“Akşama ne yesek?” diye düşünenler için Lezizz günün menüsü

Çalışanların en büyük sorunlarından biri akşam eve gidince kısa sürede lezzetli yemekler yapıp yiyebilmek. Hepimiz bazı pratik tarifler biliyoruz elbette ama her gün aynı şeyi yemek de istemiyoruz. Bu nedenle sık sık farklı yemek tarifleri arıyoruz. Bizimle aynı durumdaysanız, sizi böyle alalım çünkü kısa sürede yapabileceğiniz pratik, kolay ve nefis yemek tariflerimiz var…

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Peyniri her yemeğe katmayı sevenler ve makarnacılar için hafif ve çok leziz bir tat. Hele pişip, kızaran mozzarella peynirinin tadı ayrı bir çeşni katıyor. Kısa sürede yapabileceğiniz nefis bir tarif aradığınız zamanlar için mozzarella'lı makarnayı mutlaka bir kenara yazın.

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Pratik olsun diye kasaptan aldığınız ve lezzetine doyamadığınız kasap köftesini evde de yapabileceğinizi biliyor musunuz? Gönül rahatlığıyla kasap köftesi yemek isteyenler için kasap köftesi nasıl yapılır, nasıl pişirilir tek tek detaylı tarifimiz hemen aşağıda. Bu tarifle artık kasaptan köfte almaya son!

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Besleyici bir çorba tarifi arayanların çok beğeneceği bir tarifimiz var: Sütlü havuç çorbası... A vitamini deposu havuca protein deposu süt de eklenince ortaya nasıl bir sonuç çıkacağını varın siz düşünün. Kısa sürede yapılan bu çorbanın rengi gözünüzü alacak, tadı damağınızda kalacak.

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Kolayca yapabileceğiniz farklı bir patates salatası tarifi mi aramıştınız? Öyleyse sizi Lezizz'e alalım. Klasik patates salatasından farklı olarak hardal ve mayonezli sosuyla lezzetine lezzet katılan bu salatayı isterseniz etin ya da tavuğun yanında servis edin, isterseniz çay saatlerinde misafirlerinize ikram edin. Yüzünüzü kesinlikle kara çıkarmayacak nefis patates salatası tarifimiz geliyor...

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Hurma, rafine şeker tüketmeyenlerin tatlı ihtiyacını gidermek için çok sık başvurduğu bir meyve. İçeriğindeki demir sayesinde çok da faydalı. Siz de şekersiz yaşayanlardansanız bu hurmalı cevizli trüfü çok beğeneceksiniz.

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Zerdeçallı bal kabağı çorbası nasıl yapılır? Zerdeçallı bal kabağı çorbası tarifi

Sıradan çorba tariflerinden sıkılanlar için benzersiz bir önerimiz var: Zerdeçallı bal kabağı çorbası. Hint safranı olarak bilinen zerdeçal, bağışıklığı güçlendirmeden bağırsak hareketlerini hızlandırmaya, tok tutmadan cildi güzelleştirmeye dek birçok faydası bulunan bal kabağı ile buluşuyor, tadına doyum olmuyor. İşte, adım adım zerdeçallı bal kabağı çorbası tarifi…

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Elmalı turta nasıl yapılır? İşte püf noktaları ile elmalı turta tarifi

Elma dört mevsim zevkle tükettiğimiz bir meyve. Elmalı turta da aynı zevkle yediğimiz nefis bir tatlı. Ağızda dağılan kıtır kıtır tabanı ve nefis meyveli harcıyla herkesin çok sevdiği elmalı turtayı yaparken dikkat edilmesi gereken bazı püf noktaları bulunuyor. Aşağıda sizin için bu noktaları özetledik ve nefis bir elmalı turta tarifi ekledik. Ortaya çok nefis sonuçlar çıkacağından hiç şüphemiz yok. O halde gelsin tüm püf noktalarıyla elmalı turta tarifi...

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Batonette

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun

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