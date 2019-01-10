"Akşama ne pişirsem?" sorununun çözümü bugün de Lezizz günün menüsünde

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Şanlıurfa'da, bu yılın turizmde "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla şehre gelmesi beklenen yerli ve yabancı turistlere ikram için yöresel lezzet şöleni hazırlığı başladı.
Papara bir diğer adıyla ekmek mantısı, Türkiye ve diğer bazı Balkan ülkelerinde geleneksel olarak yapılan bir yemek çeşididir. Batı Marmara’da papara, doğu Marmara'da ve batı Karadeniz’de ekmek mantısı olarak adlandırılır. Peki, ekmek mantısı (papara) nasıl yapılır?