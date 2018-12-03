Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, günün menüsü sizin için

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Lezizz Profiller
03 Aralık 2018 - 11:35,

Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, günün menüsü sizin için

Hafta sonu bol bol gezip eğleniyor, içimizden geldiğince yiyoruz. Ardından pazartesi günleri hepimizi bir diyet telaşı alıyor. Siz de bizimle aynı fikirdeyseniz ve akşam yemeği için hafif ama doyurucu tarifler arıyorsanız listemize bir göz atmanızı tavsiye ederiz. İşte "Bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için diyet yemek tarifleri...

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Diyetinize de damak tadınıza da dost bir salata arıyorsanız doğru adrestesiniz. Tahıl gibi görünse de tahıl olmadığı için glutensiz beslenenlerin de göz bebeği olan karabuğday, yağsız protein kaynağı tavukla bir araya geldi ve ortaya bu şahane salata çıktı. Diyet dediysek yanlış anlaşılmasın, kesinlikle tatsız tuzsuz bir yemek değil, yani herkes çok sevecek.

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Yararları saymakla bitmeyen brokoliyle yapabileceğiniz bir çorba tarifimiz var. İçine başka birçok yeşil sebze de eklenen ve tam bir sağlık deposu olan bu çorbanın aynı zamanda benzersiz bir detoks etkisi var. Yapılışı da gayet pratik olan yeşil detoks çorbasının tarifi hemen aşağıda...

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3/5

Mantar sıkışık zamanların kurtarıcılarının başında geliyor. Neredeyse her tarife kolayca uyum sağlayan mantarın en lezzetli hallerinden biri de peynir dolgulu ızgara mantar. Fırında kısa süre içinde pişen ve tadına doyum olmayan bu yemeği diyet yapmayanlara da tavsiye ederiz, çünkü çok lezzetli...

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Baklagiller özellikle et yemeyenler için en güvenilir protein kaynaklarının başında geliyor. Baklagillerden en faydalısı da şüphesiz mercimek. Haşlanmış yeşil mercimekle hazırlanan bu salatayı veganlar ve vejetaryenler gönül rahatlığıyla tüketecek. İşte tarifi...

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5/5

Tam tahıllı un ve çeşit çeşit sebze ve meyveyle yapılan lezzetli ve oldukça doyurucu bir muffin tarifimiz var. Çayın ya da kahvenin yanında keyifle yiyebileceğiniz bu nefis muffin'in yapılışı da çok kolay. Tüm malzemelerinizi karıştırıp muffin kalıplarına dökmeniz yeterli.

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Simav kestanesi de tescilli ürünler arasına girdi

Kütahya’nın Simav Kaymakamlığı ve Ziraat Odası Başkanlığı işbirliği ile Türk Patent Enstitüsü’ne (TPE) yapılan başvuru sonucu Simav kestanesi de 'coğrafi işaret'li ürünler arasına katıldı.

İHA /
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Kupes nasıl pişirilir?

Ege, Akdeniz ve Marmara’da neredeyse her mevsim bulunur kupes balığı. Sıcak ve ılıman olan bütün denizlerin sığ kesimlerinde yaşadığından dolayıdır ki, birçok yerde lopa, lapa, kupa, gupa, gopez, altınkuşak, gupes, kopes, küpez gibi değişik isimlerle anılır. Peki sizi ekonomik olarak çok zorlamadan, fazla zamanınızı almadan, kendinize ya da misafirlerinize küçük bir ziyafet yaşatmanızı sağlayan lezzetli kupes balığını nasıl pişirmelisiniz? Kupes balığı nasıl kolay temizlenir? Kupes balığı en iyi nasıl pişirilir? Bütün detaylarıyla burada…

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