Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, günün menüsü sizin için

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Kütahya’nın Simav Kaymakamlığı ve Ziraat Odası Başkanlığı işbirliği ile Türk Patent Enstitüsü’ne (TPE) yapılan başvuru sonucu Simav kestanesi de 'coğrafi işaret'li ürünler arasına katıldı.
Ege, Akdeniz ve Marmara’da neredeyse her mevsim bulunur kupes balığı. Sıcak ve ılıman olan bütün denizlerin sığ kesimlerinde yaşadığından dolayıdır ki, birçok yerde lopa, lapa, kupa, gupa, gopez, altınkuşak, gupes, kopes, küpez gibi değişik isimlerle anılır. Peki sizi ekonomik olarak çok zorlamadan, fazla zamanınızı almadan, kendinize ya da misafirlerinize küçük bir ziyafet yaşatmanızı sağlayan lezzetli kupes balığını nasıl pişirmelisiniz? Kupes balığı nasıl kolay temizlenir? Kupes balığı en iyi nasıl pişirilir? Bütün detaylarıyla burada…