"Akşama ne pişirsem?" diye düşünüp üzülmeyin, Lezizz günün menüsüne gelin

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Lezizz Profiller
04 Ocak 2019 - 10:51,

"Akşama ne pişirsem?" diye düşünüp üzülmeyin, Lezizz günün menüsüne gelin

Bir kez daha hafta sonu geldi çattı. Üstelik bu kez yılbaşı tatili sayesinde haftayı hızlı geçirdik. Peki hafta sonuna bir kala akşama ne yiyelim? İşte yine o klasik soru karşımızda. Özellikle çalışanların bu karda, fırtınada akşama eve gittiklerinde içlerini ısıtacak, kolayca yapabilecekleri yemek tariflerine ihtiyaçları var. Biz de bu ihtiyacı karşılamak için pratik ve nefis yemek tariflerimizden kısa süre içinde hazırlanıp sofraya getirilebilecek basit bir menü hazırladık. İşte “Bugün ne pişirsem?” derdinize derman olacak 5 yemek tarifi…

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Geleneksel lezzetlerden uzaklaşıp biraz daha farklı bir çorba tarifi arıyorsanız size karamelize soğanlı patates çorbasını önerebiliriz. Bir kere kıvamı muhteşem. Üstelik mis gibi kokusuyla karamelize soğan da bu çorbanın üstüne çok yakışıyor.

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Elazığ yöresinin en sevilen yemeklerinden hanım köftesinin tarifini mi aramıştınız? O zaman çok doğru bir yere geldiniz çünkü aşağıda enfes bir hanım köftesi tarifi bulacaksınız. Bulgur ile kıymanın bir araya geldiği bu nefis köfteye domatesli ve salçalı sosu da tat katıyor. İşte Elazığ yöresinden hanım köftesi tarifi…

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Taze sebzelerle kısa sürede hazırlayabileceğiniz bu lezzetli salata vazgeçilmeziniz olacak! Beyaz peynir ve siyah zeytinin yanı sıra limon ve portakalın suyu ve kabuklarıyla lezzet kazanan narenciye soslu bahçe salatasını zevkle tüketeceksiniz. İşte tarifi...

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Ezogelin çorbasını biliyorsunuz. Peki ya ezogelin pilavını? Şehriye, pirinç ve bulgurun bir arada kullanıldığı bu pilav, domates, biber, sarımsak ve defne yaprağıyla lezzet kazanıyor. Eğer yerken üzerine bir de kıyılmış maydanoz serperseniz lezzetine doyum olmuyor. İşte denemek isteyenler için ezogelin pilavı tarifi...

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Çok kısa süre içinde yapabileceğiniz hafif ve lezzetli bir tatlı arıyorsanız size kürdan tatlısını tavsiye ediyoruz. Kakao ve kuruyemişlerle bir araya gelmiş bisküvi topları kürdanların uçlarına yerleştiriliyor ve oluyor size kürdan tatlısı. Mutfakta en acemilerin bile kolayca yapabileceği bu pratik tarif hemen aşağıda…

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Soğan turşusu nasıl yapılır? İki farklı soğan turşusu tarifi

Turşu denince aklımıza genelde, salatalık, biber, domates, lahana gibi geleneksel lezzetler geliyor ama aslında birçok farklı malzemeyle, envaiçeşit turşular yapabilirsiniz. Bunlardan bir tanesi de soğan. Kırmızı soğandan da arpacık soğandan da çok nefis turşular yapılabiliyor. Peki soğan turşusu nasıl yapılır, soğan turşusunun püf noktaları nelerdir? İşte tüm merak ettikleriniz…

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Karamel nasıl yapılır? Püf noktaları ile karamel tarifi

Karamel genellikle tatlılarda karşımıza çıkan çok temel bir sostur. Temel olarak şekerin ısıyla eritilmesiyle elde edilir. İçine tereyağı ve krema da eklendiğinde tam bir sos kıvamına kavuşur. Peki karamel nasıl yapılır? İşte pastadan cheesecake’e, krem karamelden trileçeye birçok tarifte karşımıza çıkan karamelin yapılışı ve püf noktaları.

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Batonette

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun

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