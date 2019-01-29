"Akşama ne pişirsem?" diye düşünmeye başladıysanız Lezizz günün menüsüne bir göz atın

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Değişik bir et yemeği denemek isteyenler için yeni bir önerimiz var: Nardan aşı. Peki, nardan aşı nasıl yapılır? Klasik köfte tarifine benzeyen ancak içerisine eklenen nar ekşisiyle bambaşka bir lezzette dönen nardan aşının tarifini derledik.
Lahmacun yediden yetmişe herkesin bayıldığı bir yemek. Üstelik diğer fast food’lara göre de çok daha ekonomik ve sağlıklı. Herkesin lahmacun zevki de farklı elbette; kimi çıtır seviyor, kimi daha yumuşak. Ancak malzemenin bol olması her şekilde şart. Peki lahmacunu evde yapıp, dilediğiniz gibi yiyemez misiniz? Tabii ki yiyebilirsiniz. Tek ihtiyacınız olan aşağıda yer alan püf noktalarımız ve tarifimiz. İşte nefis ev yapımı lahmacun tarifi…