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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Lezizz Profiller
Fotoğraf: Ingimage
29 Ocak 2019 - 16:51,

"Akşama ne pişirsem?" diye düşünmeye başladıysanız Lezizz günün menüsüne bir göz atın

Akşam saatleri yaklaştı, yine hepimizi bir telaş aldı. “Bugün ne pişirsem?” derdi yine kendini hissettirmeye başladı. Bu derdinize derman olacak nefis yemek tariflerinden oluşan şahane bir günün menüsü hazırladık. Özellikle çalışanların işten eve gittiklerinde kısa süre içinde yapabilecekleri bu yemek tarifleri, akşamları ev yemeği yemek isteyenler için birebir. O halde sözü daha fazla uzatmayalım. İşte Lezizz günün menüsü

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Çorba denince, özellikle de kış günlerinde akan sular durur. Türk mutfağının en güzel çorba malzemelerinin başında da mercimek gelir. Fakat klasik mercimek çorbasından sıkıldıysanız, içine birkaç temel malzeme daha ekleyerek ezogelin çorba yapabilirsiniz. Lezzetinin yanında çok da doyurucu olan bu çorbayı sofranızdan eksik etmeyeceksiniz.

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Elazığ yöresinin en sevilen yemeklerinden hanım köftesi... Bulgur ile kıymanın bir araya geldiği bu nefis köfteye domatesli ve salçalı sosu da tat katıyor. İşte Elazığ yöresinden hanım köftesi tarifi…

3/5

İlk bakışta diğer salatalardan pek farklı görünmüyor ancak bir tattınız mı bir daha vazgeçemiyorsunuz. Çünkü enfes bir sosu var. Baldan süte, nar ekşisinden cevize birçok malzemenin bir araya geldiği bu salatayı özel günlerde de gönül rahatlığıyla misafirlerinize ikram edebilirsiniz. İşte ballı nar ekşisi soslu Anadolu salatası tarifi...

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4/5

Makarnadan daha güzel bir şey varsa o da evde yapılmış mis gibi erişte olmalı. Kuru üzüm, tulum peyniri ve cevizle lezzetlenen bu erişte tarifi, kısa sürede vazgeçilmezleriniz arasına girecek. Mutlaka denemeniz gereken peynirli cevizli erişte tarifi hemen aşağıda. Şimdiden afiyet olsun!

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5/5

Pötibör bisküvi çocukluğumuzdan bugüne ulaşan lezzetlerin başında geliyor. Bu bisküvilerle çok nefis tatlılar yapabilmek mümkün. Biz bu tarifimizde bisküvileri birkaç basit malzemeyle karıştırıp kısa sürede hazır olan çikolatalı toplar hazırladık. Aniden bastıran misafire ve tatlı krizlerine birebir!

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Nardan aşı nasıl yapılır? Pratik nardan aşı tarifi

Değişik bir et yemeği denemek isteyenler için yeni bir önerimiz var: Nardan aşı. Peki, nardan aşı nasıl yapılır? Klasik köfte tarifine benzeyen ancak içerisine eklenen nar ekşisiyle bambaşka bir lezzette dönen nardan aşının tarifini derledik.

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Lahmacun yediden yetmişe herkesin bayıldığı bir yemek. Üstelik diğer fast food’lara göre de çok daha ekonomik ve sağlıklı. Herkesin lahmacun zevki de farklı elbette; kimi çıtır seviyor, kimi daha yumuşak. Ancak malzemenin bol olması her şekilde şart. Peki lahmacunu evde yapıp, dilediğiniz gibi yiyemez misiniz? Tabii ki yiyebilirsiniz. Tek ihtiyacınız olan aşağıda yer alan püf noktalarımız ve tarifimiz. İşte nefis ev yapımı lahmacun tarifi…

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