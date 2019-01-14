"Akşama ne pişirsem?" diye düşünmeye başladıysanız, hemen Lezizz günün menüsüne bir göz atın

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Kalamar, Türkiye denizlerinde sıklıkla rastlanılan bir deniz canlısıdır. Bir yumurtayla aynı kolesterol düzeyine sahip olan kalamar, fırında, kızartılarak ya da buğulama şeklinde de pişirilebilir. İşte, ilk kez deneyecekler için kalamar tarifi…
“Peynirsiz asla yapamam” diyenler için tatlı kurabiyelerin içine de peynir kattık ve ortaya enfes lor kurabiyeleri çıktı. Kurabiyede tercihini yumuşak ve pofuduk olanlardan yana kullananlar lor kurabiyelerine bayılacak. Çok lezzetli olan lor kurabiyesinin tarifi ve lor kurabiyesinin püf noktaları bütün detayları ile aşağıda…