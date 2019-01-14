"Akşama ne pişirsem?" diye düşünmeye başladıysanız, hemen Lezizz günün menüsüne bir göz atın

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Lezizz Profiller
14 Ocak 2019 - 12:27,

"Akşama ne pişirsem?" diye düşünmeye başladıysanız, hemen Lezizz günün menüsüne bir göz atın

Bir hafta daha çalışanları “Akşama ne yesek?” diye düşündürerek başladı. Ne de olsa işten eve gidince kısa sürede lezzetli bir yemek hazırlamak çok da kolay değil. Bu zorlu yolculukta size destek olmak için birkaç tarif derledik. Çorbadan tatlıya eksiksiz Lezizz günün menüsünde damak zevkinize uygun bir şeyler bulabileceğinizden eminiz. İşte “Bugün ne pişirsem?” derdinizin dermanı nefis yemek tarifleri…

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Badem bilim insanlarına göre dünyadaki en besleyici yiyecek. Kuruyemiş olarak ara öğünlerde tüketebileceğiniz bademi, tavuk yemeklerine ya da pilavlara eklediğinizde de enfes sonuç veriyor. Biz bu tarifimizde yaratıcılığı bir adım daha ileri taşıdık ve bademle çorba yaptık. İçi bademli, üstü bademli bu çorbayı çok beğeneceksiniz. İşte sütlü badem çorbası tarifi...

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Pirzola hem çocukların hem de büyüklerin en sevdiği et çeşitlerinden olabilir. Tavada ya da ızgarada birkaç dakikada pişmesiyle de kolay yemek arayanların favorilerinden olan pirzolayı, bu kez de mantarla birlikte denemelisiniz. Pişman olmayacağınızı garanti ediyoruz. İşte çok pratik ve nefis mantarlı pirzola tarifi...

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Karnabahar kış aylarının en pratik ve sağlıklı sebzelerinden. Örneğin 5 dakika haşlayıp hafif bir sosla birleştirdiğinizde ortaya nefis bir salata çıkarabiliyorsunuz. İnanmayan aşağıdaki tarifimizi uygulasın. Karnabaharların sosu iyice çekmesi ve soğuması için biraz bekletmeniz gerekiyor, tabii sabredebilirseniz. İşte nefis karnabahar salatası tarifi...

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Klasikler güzeldir... Arpa şehriyeli pilav da en klasik lezzetlerden bir tanesi. Daha şehriyeleri kavururken mutfağı mis gibi bir kokunun sardığı arpa şehriyeli pirinç pilavı tavuk ve et yemeklerinin yanına çok yakışır. Bir de güzel bir yoğurt eklediniz mi yemeğiniz tamam. Afiyet olsun!

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Hazır pudingler yerine kendiniz bir muzlu puding yapmaya ne dersiniz? Böylece muz aroması yerine gerçek muz yiyebilecek, gerçek bir meyveli tatlının keyfini sürebileceksiniz. Görüntüsü de çok nefis olan bu tatlıyı ister kuplara bölüştürün, isterseniz bir tepsiye döküp donunca dilim dilim servis edin. Orası size kalmış ancak şurası kesin ki her şekilde nefis.

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