"Akşama ne pişirsem?" diye düşünenler için cumaya layık Lezizz günün menüsü

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Avokado, anavatanı Orta Meksika olan çiçekli bitkiler sınıfından tarçın ve kafur ağacını da içine alan defnegiller familyasına ait bir ağaç ve bu ağacın meyvelerinin adıdır. Toplandığında sert bir yapıda olan avokado ancak yumuşadığında tüketilebilir. Peki, yüksek miktarda protein içeren avokado nasıl yenir?
Yoğun kakaolu tatlılardan vazgeçemeyenlerin gözdesi supangleyi evde hazırlamaya ne dersiniz? Yarı katı, yarı sıvı bir kıvama sahip bir tatlı çeşidi olan supangle, her evde bulunan malzemelerle kolayca yapılabiliyor. İşte, pastanelerden aldığınız supangle tatlılarını aratmayacak bir tarif...