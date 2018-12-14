"Akşama ne pişirsem?" diye düşünenler için cumaya layık Lezizz günün menüsü

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Lezizz Profiller
14 Aralık 2018 - 13:16,

"Akşama ne pişirsem?" diye düşünenler için cumaya layık Lezizz günün menüsü

Hafta sonu geldi çattı. Önceden hazırlayıp buzdolabına depoladığımız yemekleri de, bildiğimiz pratik tarifleri de tükettik. Şimdi “Bugün ne pişirsem?” sorusuyla yüzleşme zamanı. Bu yüzleşmede size yardımcı olmak için, kolay, pratik ve nefis yemek tarifleriyle Lezizz günün menüsünü hazırladık. Artık “Akşama ne pişirsem?” diye düşünüp durmayı bırakma zamanınız geldi. Onun yerine listemize bir göz atıp damak zevkinize uygun olanları seçebilirsiniz. Sizi böyle alalım…

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Tost denince akan sular duruyor biliyoruz. Hele ki içi dopdolu, 10 kaplan gücünde bir Ayvalık tostu herkesin gözlerinden kalpler çıkmasına neden oluyor. Peki nefis Ayvalık tostunu evde kendi seçtiğiniz malzemelerle yapıp, gönül rahatlığıyla yemeye ne dersiniz? İşte minik püf noktalarıyla nefis bir Ayvalık tostu tarifi…

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Makarna herkesin en sevdiği yemeklerin başında geliyor. Siz de hep aynı tariflerle makarna yemekten sıkıldıysanız makarnanızı farklı lezzetlerle birleştirmeye ne dersiniz? İlk aklımıza gelen örnek, içine girdiği her şeye lezzet katan mantar oluyor. Makarna haşlanana kadar hazır olacak mantarlı sosuyla bu yemek hem çok pratik hem de leziz. İşte tarifi...

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Çoğu zaman ana yemeğe eşlik eden patates, aslında yemeğin ta kendisi olmayı hak etmiyor mu? Bizce hak ediyor, hem de sonuna kadar. Siz de aynı fikirdeyseniz bu patates gratene bir şans verin. Kaşar peyniri ve kremasıyla bolca protein de içeren bu yemeği birkaç dakika içinde hazırlayıp fırına atabilir, o pişerken siz keyfinize bakabilirsiniz.

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4/5

İçindeki ızgara sebzeler, peynir, zeytin ve tam buğday ekmeğiyle başlı başına doyurucu ve besleyici bir öğün olan ızgara sebzeli hellim sandviçin yapım süresi diğer sandviçlere kıyasla biraz uzun olabilir ama bu gözünüzü korkutmasın. Çünkü tarifi çok kolay ve ortaya çıkan ürünün lezzeti çok başarılı. Hemen denemelisiniz...

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5/5

Krep denince aklımıza genellikle kahvaltı sofraları gelir ancak aslında krep günün her saati yenebilecek nefis bir atıştırmalık. İçine sebzeler ve et koyup gayet nefis tuzlu yemekler elde edebilir, canınız tatlı çektiğinde çikolata ve muzla birleştirip hızlı bir tatlı elde edebilirsiniz. Tarifi hemen aşağı bırakıyoruz. Tercih sizin, dilediğiniz zaman afiyetle yiyin.

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