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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Lezizz Menüler
13 Şubat 2019 - 17:19,

Akşama ne pişireceğini düşünenler için Lezizz günün menüsünde nefis seçenekler var

Bir gün daha akşam oldu ve "Akşama ne pişirsem?" paniği hepimizde başladı. Özellikle çalışanların işten eve gittiklerinde kolayca yapıp yiyebilecekleri nefis yemek tariflerinden oluşan Lezizz günün menüsü böyle zamanlarda imdadınıza yetişmek için hazırlandı. Nefis yemek tariflerimiz hemen aşağıda. Akşam yemeğini hazırlamadan önce mutlaka bir göz atın.

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Soğuk kış günlerinde vitamin deposu olacak, enfes kabak çorbasının tarifi bütün detayları ile aşağıda… İçindeki sütü ve yoğurduyla protein de içeren kabak çorbasını evde yapmak isterseniz ihtiyacınız olan tek şey bu tarif. İşte görüntüsünü de çok beğeneceğiniz kabak çorbası tarifi...

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Köfte mutfağımızın en önemli yöresel zenginliklerinin başında geliyor. Çeşit çeşit yöresel köftelerimizin yanı sıra ev mutfaklarında da çok çeşitli köfteler pişiyor. Bugün sizin için çok nefis bir salçalı köfte hazırladık. Üstelik fırında piştiği için gayet de hafif bir yemek oldu. Nefis sosuyla makarnaya da çok güzel eşlik edecek salçalı fırın köfteyi mutlaka denemelisiniz.

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"Kişe en çok yakışan malzemeler nelerdir?" diye sorsanız hiç düşünmeden "Keçi peyniri ve mantar" diye yanıt veririz. Çünkü keçi peynirinin hafif ekşimsi, yoğun lezzeti ile mantar birbirini çok güzel dengeliyor ve ortaya zengin bir kiş tarifi çıkıyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyoruz...

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Bağışıklığı güçlendiren ıspanak ile yapılan bu salata damağınızı şenlendirecek. Kısa sürede yapabileceğiniz ıspanak salatası, yeşil sebzeleri çiğ tüketmek isteyenler için çok uygun. Üstelik içinde ceviz ve nar da bulunan ıspanak salatası kış aylarında sağlığınızı korumak için ihtiyacınız olan her şeyi içeriyor.

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Son dönemlerde en popüler tatlılardan biri gelin bohçası. Kakaolu kreplerin içine krem şanti doldurularak yapılan gelin bohçası tatlısının tarifini arıyorsanız, sizi içeriğimize alalım. Kısa sürede yapabileceğiniz gelin bohçası tarifi hemen aşağıda. Afiyet olsun!

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Lezizz Öneriler

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Lezizz Öneriler

Kayseri'nin geleneksel lezzeti pastırmanın dilimi 2 TL'den satılıyor

Kayseri’nin meşhur lezzetlerinin başında gelen pastırma, fiyatıyla cep yakıyor. Kalitesine göre pastırmanın kilosu 75 ile 156 TL arasında değişirken, 144 TL olan en çok tercih edilen türlerden sırt pastırmanın dilimi ise 2 TL’den satılıyor.

Haber: DHA Fotoğraf: Alamy /
Lezizz Öneriler

Pastırma için çemen nasıl yapılır? Çemen yapımının püf noktaları

Çemen kahvaltılarda sık karşımıza çıkan bir sosun yanı sıra pastırmanın dış yüzeyini kaplayan ve lezzet veren malzemenin de adı. Son dönemde pastırma fiyatlarının artmasıyla birçok kişi evde kendi pastırmasını yapmaya başladı. Evde yapacağınız pastırmanın lezzetli olması açısından, çemenin kalitesi ve lezzeti de çok önemli. Evde pastırma yapacaklar için enfes bir çemen tarifi hazırladık. Püf noktalarını da derlediğimiz pastırma için çemen yapılışı içeriğimizde…

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