Akşam yemeği için ne pişireceğini düşünenlere Lezizz'den günün menüsü

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri Lezizz Profiller HaberleriAkşam yemeği için ne pişireceğini düşünenlere Lezizz'den günün menüsü
GeriLezizz Profiller Akşam yemeği için ne pişireceğini düşünenlere Lezizz'den günün menüsü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Lezizz Profiller
27 Kasım 2018 - 11:11,

Akşam yemeği için ne pişireceğini düşünenlere Lezizz'den günün menüsü

İstiyoruz ki her gün farklı bir şeyler yiyelim, bu yediklerimizin yapılışı pratik ve kolay olsun, az malzemeyle ekonomik bir şeyler hazırlayalım ve tabii ki ortaya çıkan sonuç leziz olsun. Bizimle aynı şekilde düşünüyorsanız, sizi böyle alalım çünkü "Bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için nefis yemek tarifleri hazırladık.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1/5

Piştikten sonra pizzadan ayırt etmekte zorlanacağınız bu mantarlı, keçi peynirli omlet İtalyan mutfağının yıldızlarından. Kahvaltıda da günün diğer öğünlerinde de zevkle tüketebileceğiniz İtalyan omletinin tarifi bütün detaylarıyla aşağıda...

TARİF İÇİN TIKLAYIN
2/5

Börek kadar güzel şey az bulunur şu dünyada. Hele ki bu börek kısa sürede hazırlanıyor ve ocakta pişiyorsa... Bratikliği ve lezzeti sayesinde kahvaltı ve brunch’ların en vazgeçilmez tatlarından biri haline gelen tava böreğini akşam yemekleri için de hazırlayabilirsiniz. İşte tava böreği tarifi…

TARİF İÇİN TIKLAYIN
3/5

Mor yiyecekler sofralarımızdan kesinlikle eksik etmememiz gerekenler listesinin başında geliyor. Bu yiyecekler arasında en pratiği de lahana olsa gerek. Çok da ekonomik bir salata malzemesi olan kırmızı lahananın içine biraz ceviz, bir parça da yeşil elma eklediğinizde ortaya enfes bir lezzet çıkıyor. Herkesin bayılacağı bu salatanın tarifi hemen aşağıda.

TARİF İÇİN TIKLAYIN
4/5

Kış aylarında hastalıklara karşı en güçlü silahlarımızın başında vitamin ve mineral deposu sebzeler geliyor. Örneğin yemyeşil yapraklarıyla antioksidan deposu ıspanak... Demir yönünden de oldukça zengin olan bu sebzenin kökleriyle yapılan zeytinyağlı yemeği çok seveceksiniz. Mutlaka denemelisiniz.

TARİF İÇİN TIKLAYIN
5/5

Tadına doyulmaz bu şerbetli tatlıyı yediniz mi, lezzetine doyamayacaksınız. Üstelik yapılışı çok kolay ve pratik olduğu için de sıkışık zamanlarda hemen başvurulacaklar listenizin baş sıralarında yer alacak. Her evde bulunan standart malzemeler dışında başka bir şey de gerektirmeyen yoğurt tatlısının tarifi için sizi böyle alalım.

TARİF İÇİN TIKLAYIN
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Lezizz Öneriler

Sıradaki Galeri
Lezizz Öneriler

Ankara tava nasıl yapılır? Ankara tava tarifi

Ankara tava, Ankara il sınırları dışında da en iyi bilinen yöresel yemeklerden biridir. Şehriye, kemikli et, domates, soğan ve biberin muhteşem uyumundan oluşan Ankara tavayı yaparken etleri düdüklü tencerede önceden haşlayarak pişirme süresini kısaltabilirsiniz. Peki, Ankara tava nasıl yapılır?

/
Lezizz Öneriler

Çikolata severlerin hayallerini gerçek edecek ev!

Hiç çikolatadan bir evde yaşamayı hayal etmiş miydiniz? Eğer cevabınız 'evet'se, hayallerinizin gerçekleşmesine çok yaklaştınız demektir. Çünkü Fransa’da tamamen çikolatadan oluşan bir ev inşa edildi.

/

Batonette

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun

Yemek Sözlüğüne Git