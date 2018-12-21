Akşam yemeği için farklı fikirler arayanlar için Lezizz günün menüsünü hazırladık

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Lezizz Profiller
21 Aralık 2018 - 15:46,

Akşam yemeği için farklı fikirler arayanlar için Lezizz günün menüsünü hazırladık

Öğlen vakti geçip saatler ilerleyince hepimizi “Akşama ne pişirsem?” düşüncesi sarıyor. Pratik, kolay, ekonomik ve nefis yemek tarifleri arıyoruz. Tabii bu yemeklerin işten eve gittiğimizde kısa süre içinde hazır hale gelmesi de çok önemli. Eğer siz de bizimle aynı durumdaysanız, “Bugün ne pişirsem?” diye düşünmeyi bırakın ve listemize bir göz atın. Tariflerimizi çok beğeneceğinizden eminiz…

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1/5

Pirinç ve domatesin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan bu çorbayı çok seveceksiniz. Çünkü çok kısa sürede yapılıyor, çok doyurucu ve çok da lezzetli. Yarım saat içinde üzerinde dumanı tüten çorbanız kaselere paylaştırılmış olacak. Üzerine biraz da limon suyu gezdirdiniz mi tamamdır, daha ne olsun? Tabii ki afiyet olsun.

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2/5

Patates-köfte denince akla genelde ya İzmir köfte gibi sulu tarifler ya da kuru köfte ile patates kızartması eşleşmesi gelir. Biz bu tarifte bu ikiliye farklı bir gözle baktık ve kızarmış köfteleri yumuşacık patates püresinin üzerine yatırdık. Hem daha hafif hem de çok ama çok lezzetli oldu.

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3/5

Bu tarifi 7'den 70'e herkes çok sevecek. Et yemek istemeyen çocuklar bile bu makarnayı zevkle yiyecek. Hele ki önceden kavrulmuş kıymanız da varsa, makarna haşlanana kadar sosu da hazırlayıp nefis bir yemeği yarım saat içinde masaya koyabilmeniz mümkün. Adı jet makarna olsa yeriymiş gerçekten...

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4/5

Bağışıklığı güçlendiren ıspanak ile yapılan bu salata damağınızı şenlendirecek. Kısa sürede yapabileceğiniz ıspanak salatası, yeşil sebzeleri çiğ tüketmek isteyenler için çok uygun. Üstelik içinde ceviz ve nar da bulunan ıspanak salatası kış aylarında sağlığınızı korumak için ihtiyacınız olan her şeyi içeriyor.

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5/5

Ailenizi hem çok lezzetli hem de yapımı çok pratik olan bu tarifle sevindirmeye ne dersiniz? Birkaç malzemeyle kısa süre içinde hazırlayıp sevdiklerinize ve misafirlerinize sunabileceğiniz kremalı milföyü çok sevecek, acil durumlarda başvurulacak tatlılar listenizin başına yazacaksınız.

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Yılbaşı hindisinin eşlikçisi kestaneli iç pilav nasıl yapılır?

Yılbaşına 10 gün kala, yılbaşı sofrası hazırlıkları da tüm hızıyla sürüyor. Özellikle yılbaşı hindisi pişirmek isteyenler kolay ve lezzetli bir yılbaşı hindisi tarifi arıyor. Ancak elbette hindi tek başına olmaz. Yılbaşı hindisinin en güzel eşlikçisi kestaneli iç pilavdır. Zaman zaman hindinin içine doldurularak da pişirilen kestaneli iç pilav nasıl yapılır biliyor musunuz? Eğer yılbaşı hindisinin yanına nefis bir eşlikçi arıyorsanız, nefis kestaneli iç pilav tarifi sizin için hemen aşağıda…

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Posof'un içi dışı kırmızı elması da tescilli lezzetler arasına girdi

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AA ve İHA /

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