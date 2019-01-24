Akşam yemeği için bu soğuk havada içinizi ısıtacak nefis yemek tarifleri

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Alıç gülgiller familyasına ait, genellikle ormanlarda yetişen bir tür bitki. Geçmişten günümüze tıp alanında kullanılan alıç taze ya da kuru halde tüketilebiliyor. Ayrıca alıç mutfaklarda marmelat ya da sirke malzemesi olarak kullanılabiliyor. Biz de bugün sizlerle alıç sirkesinin yapılışını paylaşacağız. Bu sirkeyi salatalarınızda sos olarak kullanabileceğiniz gibi suyla karıştırıp doğrudan içebilirsiniz de. İşte tüm incelikleriyle evde alıç sirkesi yapımı…
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ile kentin yemek ve sofra kültürü gelecek kuşaklara aktarılıyor.