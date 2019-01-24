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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Lezizz Profiller
24 Ocak 2019 - 12:50,

Akşam yemeği için bu soğuk havada içinizi ısıtacak nefis yemek tarifleri

Hava yine bir anda soğudu, akşam eve gidince güzel bir sıcak yemek yemenin gözümüzdeki değeri de bir anda birkaç katına çıktı. Ancak özellikle çalışanların kısa sürede hem doyurucu, hem sağlıklı hem de ekonomik bir şeyler hazırlamaları her zaman çok kolay olmuyor. Siz de aynı sorunu yaşıyorsanız, Lezizz günün menüsüne mutlaka bir göz atın. Kolay ve nefis yemek tariflerimiz “Bugün ne pişirsem?” sorununuza çözüm olmayı bekliyor…

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Her şekilde çok lezzetli olan, her yemeğe çok yakışan patatesin çorbasını hiç denemiş miydiniz? Soğan ve pırasayla da bir araya gelerek hem bir lezzet bombasına hem de bir sağlık deposuna dönüşen patates çorbası, çok da doyurucu. Kolayca yapabileceğiniz patates çorbasını çocuk büyük herkes çok sevecek. İşte patates çorbası tarifi...

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Çıtır çıtır tavuk paneler hazırlamak için kolları sıvayın! Çok lezzetli olacağından emin olabilirsiniz. Hatta o kadar lezzetli olacaklar ki bundan sonra dışarıdan kızarmış tavuk ısmarlamayacak, acil durumlarda keyifli bir yemek yemek istediğinizde hemen bu tarife başvuracaksınız. İşte 30 dakikada hazırlayıp sofraya koyabileceğiniz nefis tavuk pane tarifi.

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3/5

Karnabahar kış aylarında yenebilecek en ekonomik ve sağlıklı sebzelerin başında geliyor. Üstelik pizza tabanından kısıra birçok tarifte de karbonhidrat tüketmeyenlerin imdadına yetişiyor. Biz bugün daha klasik bir yemek, fırında karnabahar, yapmaya kadar verdik. Çok hafif ve lezzetli bir yemek çıktı ortaya. Üstelik çok da pratik. Afiyet olsun!

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4/5

Bulgur mutfağımızın en vazgeçilmez malzemelerinden. Lifli yapısı nedeniyle çok sağlıklı aynı zamanda çok da doyurucu olan buğdayın tüketilmesini beslenme uzmanları ve diyetisyenler de tavsiye ediyor. Bulgurun en yaygın hali bulgur pilavı, bulgur pilavının en kolay hali ise salçalı bulgur pilavı. Siz de bu lezzeti sofranızda misafir etmek isterseniz, tarifimize bir göz atmalısınız.

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5/5

Yapımı kolay, şerbetli tatlı sevenlere eşsiz bir lezzet: Peynir tatlısı! Lor peyniriyle yapılan bu nefis tatlının yapılışı kolay, tadı ise çok başarılı. Hamur yoğurmak gözünüzü kesinlikle korkutmasın çünkü çok pratik bir tatlı. İşte tadına doyamayacağınız peynir tatlısı tarifi.

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Alıç nedir? Alıç sirkesi nasıl yapılır?

Alıç gülgiller familyasına ait, genellikle ormanlarda yetişen bir tür bitki. Geçmişten günümüze tıp alanında kullanılan alıç taze ya da kuru halde tüketilebiliyor. Ayrıca alıç mutfaklarda marmelat ya da sirke malzemesi olarak kullanılabiliyor. Biz de bugün sizlerle alıç sirkesinin yapılışını paylaşacağız. Bu sirkeyi salatalarınızda sos olarak kullanabileceğiniz gibi suyla karıştırıp doğrudan içebilirsiniz de. İşte tüm incelikleriyle evde alıç sirkesi yapımı…

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