Akçay'da bir dondurmacı yaptı, görenler şaşkına dönüyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri Nerede Ne Yenir HaberleriAkçay'da bir dondurmacı yaptı, görenler şaşkına dönüyor
GeriNerede Ne Yenir Akçay'da bir dondurmacı yaptı, görenler şaşkına dönüyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Nerede Ne Yenir
DHA
19 Haziran 2019 - 15:09,

Akçay'da bir dondurmacı yaptı, görenler şaşkına dönüyor

Edremit ilçesine bağlı Akçay Mahallesi’nde, sıcak havalarda bunalan vatandaşların serinlemek için alıp yediği dondurma ilginç bir yöntem ile müşterilere sunuluyor. Erimemesi için buzdolabında muhafaza edilmesi gerekirken kızartılarak servis edilen dondurmayı görenler büyük şaşkınlık yaşıyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1/12

Balıkesir’in Edremit ilçesine bağlı Akçay mahallesinde, sıcak havalarda bunalan vatandaşların serinlemek için yediği dondurma ilginç bir yöntem ile müşterilere sunuluyor.

2/12

Erimemesi için buzdolabında muhafaza edilmesi gerekirken kızartılarak servis edilen dondurma, görenlerde büyük şaşkınlık yaratıyor.

3/12

Dondurmayı külahta yemeye alışık olan vatandaşlar, kızarmışını ise servis edilen tabakta kaşık ile yiyebiliyor.

4/12

Akçay’da bir dondurma firmasının tüketicilere sunduğu, ayçiçeği yağında kızartılmış dondurma, şaşkınlık yarattığı kadar beğeni de topluyor.

5/12

Dededen toruna süre gelen dondurma firmasının işletmecisi Zekeriya Vardar, kızarmış dondurmayı piyasaya sürerek vatandaşların ilgisini çekmeyi başardı.

6/12

200 derece kızgın yağda kızartılan dondurma, üzerine dökülen sos ve fıstık ile servis ediliyor. Farklı bir lezzet sunan kızarmış dondurmayı tatmak isteyen vatandaşlar işletmeye akın ediyor.

7/12

Kütahya’dan Akçay’a tatile gelen Enver Tohum, ilk kez tadına baktığı kızarmış dondurmayı çok beğendiğini söyledi. Tohum, "Akçay’da kızarmış dondurmanın meşhur olduğunu duydum. Hiç vakit kaybetmeden geldim. Normal dondurma ile arasındaki fark tadınca anlaşılıyor" dedi.

8/12

İstanbul’dan Akçaya tatil için gelen Sabri Özcan ise "Kızarmış dondurmayı tavsiye ettiler. Yedim, ben de herkese tavsiye ediyorum. İlk defa sıcak dondurma yiyorum. Dışı sıcak, içi doğal soğuk bir dondurma. Buraya geldiğim zaman kesinlikle tekrar yiyeceğim" diye konuştu.

9/12

Dondurmayı kızartarak 20 yıldır müşterilerine farklı bir lezzet sunduklarını belirten işletmeci Zekeriya Vardar, "Kızarmış dondurmayı bir gün önceden hazırlıyoruz. Dipfrizde muhafaza ediyoruz. Sabahtan itibaren de siparişe göre pişirerek servisini yapıyoruz” dedi.

10/12

Vardar şunları söyledi: “Dededen toruna devam eden yöntemle doğallığını koruduğumuz kızarmış dondurmamızı sosla kaplıyoruz. Daha sonra kızartıp, çikolatasını, fıstığını ilave ederek sunuma hazırlıyoruz.”

11/12

“En büyük özelliği dondurmanın kızarmış olması. Etrafındaki sosu, fıstığı ise buna artısını katıyor. Güzellik sağlıyor yani.”

12/12

“Biz dondurmayı tamamen kızartıyoruz. 200 derecedeki yağın içerisine atarak belli bir sürede pişmesini bekliyoruz. İçerisindeki dondurmamız hiç erimeden en sert biçimde muhafaza ediliyor. Sadece etrafındaki sosu kızarıyor. Zaten onun etrafındaki sosu ve fıstığı ona o lezzeti veriyor."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Lezizz Öneriler

Sıradaki Galeri
Lezizz Öneriler

Şekerlenmeyen, tane tane reçellerin sırrını açıklıyoruz

Rengarenk reçeller kahvaltı sofralarımızın tat kaynağı. Kimi zaman ekmeğin üzerine sürülen, kimi zaman kreple yenen ya da tatlı tariflerine malzeme olan reçelleri her mevsim yapmak mümkün. Ancak özellikle yaz aylarında çilek, vişne, kayısı, incir, üzüm, karpuz gibi meyvelerin bollaşmasıyla mutfaklardan da tatlı tatlı kokular gelmeye başlıyor. Peki iyi bir reçel yapmak için nelere dikkat edilmeli? Reçelin rengini, lezzetini, kıvamını uzun süre koruması, şekerlenmemesi için neler yapılmalı? İşte reçel yapmak isteyenler için başlangıç seviyesinden ileri seviyeye birkaç püf noktası…

Fotoğraf: Ingimage /
Lezizz Öneriler

Hindistan cevizi sütü nasıl yapılır? Hindistan cevizi sütünün tarifi ve püf noktaları

Hindistan cevizi sütü aroması ve tadıyla, birçok farklı tarife lezzet katan bir malzeme. İçeriğinde bol miktarda doymuş ve doymamış yağ asitleri ile E vitamini, K vitamini, demir gibi mineraller bulunan Hindistan cevizi sütünü marketlerden alabileceğiniz gibi evinizde de yapabilirsiniz. Bunun için iki farklı yol bulunuyor. Evde Hindistan cevizi sütü yapmanın yollarını ve bu yöntemlerin avantajlarını ve dezavantajlarını sizin için araştırdık. Hindistan cevizi sütü yapımıyla ilgili merak ettiğiniz her şey içeriğimizde…

Fotoğraf: Ingimage /

Batonette

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun

Yemek Sözlüğüne Git