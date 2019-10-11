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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 11 Ekim 2019 - 16:58,

Ailece yiyeceğiniz hafta sonu yemekleri için nefis tarifler

Cumartesi ve pazar günleri hafta içi bir araya gelmekte zorlanan geniş aileler için bir bayram havasında geçiyor. Hafta sonuna tat katan en önemli unsurların başında da hep birlikte yenen yemekler geliyor. Sizin için hafta sonu sofralarınızı renklendirecek, ağzınızın tadını katmerlendirecek enfes yemek tarifleri derledik. Çok beğeneceğinize emin olduğumuz tariflerimizi merak ediyorsanız, sizi hemen aşağı alalım…

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1Sütlü mantar çorbası tarifi

Sütlü mantar çorbası tarifi

Mantar lezzeti ve sağlığıyla mutfaklarda göz bebeğimiz. Hele ki çorbasına bayılıyoruz. Ancak mantar çorbası tariflerinde genellikle krema kullanıldığından biraz ağır oluyor, o nedenle herkes sevmeyebiliyor. Peki çorbaya krema yerine süt koysak nasıl olur? İşte daha az yağlı, daha hafif ancak lezzetinden hiçbir şey kaybetmeyen bir sütlü mantar çorbası tarifi…

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2Muradiye çorbası tarifi

Muradiye çorbası tarifi

Muradiye çorbası adını Osmanlı sultanı İkinci Murad’dan alan, hem sebzeli hem tavuklu hem de terbiyeli bir çorba. Yani özellikle soğuk kış günlerinde imdadınıza yetişecek nitelikte. Peki Bursa mutfağına ait olan Muradiye çorbası nasıl yapılır? Sizin için hem malzemelerini hem de yapılışını aşağıda adım adım anlattık. Afiyet olsun…

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3Erişte çorbası tarifi

Erişte çorbası tarifi

Ev yapımı erişte kadar güzel şey zor bulunur desek yalan olmaz herhalde. Peki bu nefis makarnayı çorbada kullanmaya ne dersiniz? Biraz yoğurt ve bir tutam naneyle hazırlayacağınız bu çorba mutfakta çok uğraşmadan harikalar yaratmak isteyenlere göre...

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4Aşçı çorbası tarifi

Aşçı çorbası tarifi

Aşçıbaşı çorbası diye de bilinen aşçı çorbası tavuk ve mercimeğin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan, en nefis çorbalardan biri. Hem çok besleyici hem de çok doyurucu olan aşçı çorbasının yapılışı da oldukça kolay. Yemekten kısa bir süre önce yapıp sıcak sıcak sofraya getirdiğinizde herkesin yüzünde bir gülümseme oluşturacak aşçıbaşı çorbasının tarifi hemen aşağıda…

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5Tatar hamuru çorbası tarifi

Tatar hamuru çorbası tarifi

Özellikle soğuk havalarda zevkle tüketeceğiniz, içinizi ısıtacak bir tarifle karşınızdayız. Çankırı'ya özgü olan Tatar hamuru çorbasının yapılışı oldukça basit, üstelik bir o kadar da doyurucu bir çorba. İçine bir de limon sıkarsanız tadından yemez. Muhakkak denemelisiniz.

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6Simit kebabı tarifi

Simit kebabı tarifi

Simit kebabı Gaziantep'in en sevilen, en benzersiz lezzetlerinden biri. Bu lezzetin içindeki sarımsağa borçlu olan simit kebabı, evde kolayca hazırlanıp fırında pişirilebilir. Simit kebabının bir diğer özelliği de şişte şekillendirilmesi ama şişin üzerinde pişirilmemesi. Bu kadar anlatımdan sonra tadına bakmazsanız olmaz, değil mi? Haydi siz de deneyin.

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7Tereyağlı yaprak ciğer tarifi

Tereyağlı yaprak ciğer tarifi

Nefis bir protein deposu olan ciğerin her türlüsü güzel ama özellikle ince ince doğranmış yaprak ciğerin tadına doyum olmuyor. Hele ki bu yaprak ciğer tereyağında yapıldıysa… Sizin için tereyağlı yaprak ciğerin tarifini hazırladık. Yanında patates salatasıyla servis ettiğinizde enfes oluyor. Mutlaka denemeniz gereken bu yemeğin malzemelerini ve yapılışını aşağıda bulabilirsiniz.

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8Kuzu etli islim kebabı tarifi

Kuzu etli islim kebabı tarifi

İslim kebabı et ve patlıcanın en güzel birlikteliklerinden biri. Kolay olsun diye köfteyle de yapılabilir ama orijinal islim kebabı tarifi parça kuzu etiyle yapılır. Siz de şöyle her görenin hayran kalacağı, yiyenin bir tabak daha isteyeceği nefis bir kuzu etli islim kebabı tarifi arıyorsanız doğru yere geldiniz. İşte islim kebabının malzemeleri ve tarifi…

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9Patatesli sulu köfte tarifi

Patatesli sulu köfte tarifi

Görüntüsü sebebiyle özellikle de çocukların ilgisini çeken nefis bir yemek, patatesli sulu köfte. Patates ve köftenin enfes buluşması olan bu yemeği denemek isterseniz, leziz patatesli sulu köfte tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…

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10Tavuk göveç tarifi

Tavuk göveç tarifi

Akşama ne yemek yapsam diye düşünüyorsanız size göre nefis bir tarifimiz var. Yapımı basit ve evde kolaylıkla bulabileceğiniz malzemelerle hazırlanan tavuk göveç… Denizli mutfağında bu yemeğe tavuk göveç dense de yaygın olarak güveç olarak biliyoruz bu yemeği. İster fırında isterseniz de ocakta pişirebileceğiniz bu tavuk göveci mutlaka deneyin. Afiyet olsun...

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11Kulak böreği tarifi

Kulak böreği tarifi

Börek sevmeyen yoktur. Bir de bu börek yağda kızartılıyorsa daha da bir lezzetli olur. Isparta mutfağına ait kulak böreği de böyle lezzetine doyum olmayan böreklerden. Günün her saatinde yenebilecek bu böreği siz de evinizde kolayca yapabilirsiniz. Afiyet olsun...

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12Pratik talaş böreği tarifi

Pratik talaş böreği tarifi

Dışı çıtır çıtır, içi mis gibi etli talaş böreğinin tarifini aradıysanız doğru yere geldiniz. Biz bu kez daha pratik olması için tarifimizde milföy hamuru kullandık ve sonuçtan oldukça memnun kaldık. Siz de kısa sürede nefis bir talaş böreği yapmak isterseniz bu tarifimizi mutlaka değerlendirmelisiniz.

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13Dızmana (Göçmen böreği) tarifi

Dızmana (Göçmen böreği) tarifi

Tadı damağınızda yer edinecek harika bir börek olan dızmananın tarifini sizler için araştırdık. Leziz mi leziz her damak zevkine hitap edebilecek muhteşem Balkan tepsi böreğini siz de evinizde yapabilirsiniz. “Misafirlere çayın yanında ne ikram etsem?” derdinden sizi kolayca kurtaracak dızmana tarifimiz aşağıda...

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14Poğaça börek tarifi

Poğaça börek tarifi

Börek kadar güzel bir şey var mı? Biz olduğunu düşünmüyoruz. Her türlü malzemeyle benzersiz bir lezzeti olan böreği, puf puf kabaran mayalı bir hamurla yapmaya ne dersiniz? Herkesin çok beğeneceği, iki lezzeti bir arada yaşamanızı sağlayacak poğaça börek tarifi huzurlarınızda…

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15Peynirli kalem börek tarifi

Peynirli kalem börek tarifi

Börek sevmeyenle biz bugüne kadar henüz karşılaşmadık. Üstelik doyurucu olmasıyla da kalabalık sofraların favori yemeklerinin başında geliyor. Sizin için hemen herkesin zevkle yiyeceği bir peynirli kalem börek tarifimiz var. İsterseniz bu böreği önceden hazırlayıp buzlukta saklayabilir ihtiyacınız olunca pişirip birkaç dakikada servis edebilirsiniz.

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16Sarığı burma tarifi

Sarığı burma tarifi

Sarığı burma, bayramlarda ve özel günlerde tüketilen Sivas’a ait özel bir tatlı. Adını sarıktan alan bu yöresel tatlı lezzet yönünden yiyenlerin bir daha yiyeceği cinsten. Tatlı sevenlerin hayır diyemeyeceği bu özel tarifi mutlaka denemelisiniz.

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17Çikolatalı mus tarifi

Çikolatalı mus tarifi

Hem çok hafif hem de çok lezzetli bir tatlı arayanlar için mousse (mus) çok doğru bir seçenek. Kısaca çikolata köpüğü olarak tarif edebileceğimiz musun malzemeleri çok temel, yapılışı da oldukça kolay. Siz de nefis çikolatalı mus tarifini arıyorsanız doğru yere geldiniz. Afiyet olsun…

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18Pratik kazandibi tarifi

Pratik kazandibi tarifi

Türk mutfağının geleneksel tatlı listelerinin başında yer tutan kazandibi, hafif kıvamı ve sütlü lezzeti ile her yaştan kişiyi kendisine hayran bırakıyor. Yaz aylarının gelmesiyle, tatlı yapacak olanlar, sütlü tatlılara yoğunlaşarak hafif tatlılarla ilgili tarifleri araştırmaya başladı. Peki, kazandibi nasıl yapılır? İşte, kolay ve pratik kazandibi tarifi.

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19Fırında sütlaç tarifi

Fırında sütlaç tarifi

Sütlü tatlılar özellikle yaz günlerinde hem serin hem de hafif oldukları için çok tercih ediliyor. Bu tatlıların en güzellerinden biri de fırın sütlaç. Öncelikle tencerede pişirilen sütlacın daha sonra küçük kaplarda fırınlanmasıyla ortaya çıkan benzersiz lezzeti siz de mutlaka denemelisiniz. İşte sütlü tatlı sevenlerin bayılacağı fırında sütlaç tarifi…

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20Sultan tatlısı tarifi

Sultan tatlısı tarifi

Sultan tatlısı olarak bilinen bu nefis şerbetli tatlının hamurunda irmik, dışında da haşhaş ve ceviz bulunuyor. Çıtır çıtır kıvamıyla herkesin bayılacağı sultan tatlısını siz de mutlaka denemelisiniz. Oldukça pratik olan bu tatlıyı siz de evinizde yapıp zevkle tüketebilirsiniz. Afiyet olsun…

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21Kaşık salatası tarifi

Kaşık salatası tarifi

Gavurdağı salatası diye de bilinen kaşık salatası özellikle yaz aylarında domates, biber ve salatalığın bol olduğu yaz günlerinde sofralarda mutlaka bulunması gereken bir lezzet. Minik minik doğranmış sebzelerin zeytinyağı, limon suyu ve nar ekşisiyle tat kazanmasıyla ortaya çıkan kolay mı kolay kaşık salatasını siz de mutlaka deneyin.

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22Ege salatası tarifi

Ege salatası tarifi

Kilo verirken lezzetli yiyecekler yemenin en güzel yollarından biri Ege salatası... Hem çok besleyici hem de oldukça düşük kalorili olan bu rengarenk salatayı sofralarınızdan eksik edemeyeceksiniz. Zeytinyağı ve limon suyunun da lezzet kattığı Ege salatasını siz de denemelisiniz.

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23Kırmızı lahana salatası tarifi

Kırmızı lahana salatası tarifi

Mor yiyecekler sofralarımızdan kesinlikle eksik etmememiz gerekenler listesinin başında geliyor. Bu yiyecekler arasında en pratiği de lahana olsa gerek. Çok da ekonomik bir salata malzemesi olan kırmızı lahananın içine biraz ceviz, bir parça da yeşil elma eklediğinizde ortaya enfes bir lezzet çıkıyor. Herkesin bayılacağı bu salatanın tarifi hemen aşağıda.

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24Kabak cacığı tarifi

Kabak cacığı tarifi

Genellikle pişirilerek yenen kabağı çiğ de tüketebileceğinizi biliyor muydunuz? Örneğin kabağa sarımsaklı yoğurt ekleyip farklı bir cacık elde edebilirsiniz. Bol miktarda su içeren bu tarif yaz günlerinde hem açlığınızı kolayca geçirecek, hem de buz gibi lezzetiyle içinizin ferahlamasını sağlayacak.

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25Havuç tarator tarifi

Havuç tarator tarifi

Havuç besleyici özelliği ve faydalarıyla yaz kış demeden tükettiğimiz sebzelerin başında geliyor. Üstelik çorbadan tatlıya her yemeğe de çok güzel uyum sağlıyor. Tıpkı bu çok basit yoğurtlu havuç taratorda olduğu gibi...

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26Koruk suyu tarifi

Koruk suyu tarifi

Yapım aşamasını okuduğunuzda şaşırmanız mümkün bir içecek tarifimiz var. Isparta da yapılan ve yemeklerin yanında içilen bu içecek üzümün ham hali olan koruk ve soğanla yapılıyor.

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27Otlu ayran tarifi

Otlu ayran tarifi

İçine suyun yanı sıra maden suyu ve kıyılmış dereotu da eklenerek yapılan otlu ayran, özellikle sıcak yaz günlerinde içeni serinletmesinin yanı sıra elektrolit dengesinin korunmasına da yardımcı oluyor. İşte tarifi...

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28Ferahlatan limonata tarifi

Ferahlatan limonata tarifi

İçindeki maden sodası sayesinde çok ferahlatıcı bir limonata tarifimiz var sizin için. Kısa süre içinde yapıp soğuk soğuk içebileceğiniz bu limonata, yaz aylarında terlemeyle kaybettiğiniz elektrolitleri de kolayca yerine koymanızı sağlıyor. İşte yaz sofralarının vazgeçilmezi haline gelecek ferahlatan limonata tarifi...

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29Meyve şerbeti tarifi

Meyve şerbeti tarifi

Eski hekimlerin şifa kaynağı, hazım kolaylaştırıcı, ferahlatıcı olarak önerdikleri şerbetin yemeklerle beraber tüketilmesi önerilir. Hazır şerbetlerin içerikleri sizi rahatsız ediyorsa çeşitli meyveleri kullanarak kolaylıkla evde şerbet yapabilirsiniz. Peki ama nasıl?

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30Erik kompostosu tarifi

Erik kompostosu tarifi

C vitamini bakımından zengin olan erik kompostosunun lezzetine hayır diyemeyeceksiniz. Özellikle sıcak yaz günlerinde soğuk soğuk içtiğinizde serinlemenize yardımcı olan erik kompostosunu yapmak çok kolay. Denemek isteyenler için tarifimiz hemen aşağıda. Afiyet olsun!

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