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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
17 Aralık 2018 - 13:21,

Afyonkarahisar'ın kışa özel lezzeti: Kaymak dolması

Şekerleme ve lokumlarıyla ünlü Afyonkarahisar'da sadece kış aylarında üretilen "kaymak dolması"na hem kentten hem de il dışından yoğun talep oluyor.

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Şekerleme ve lokumlarıyla ünlü Afyonkarahisar'da sadece kış aylarında üretilen "kaymak dolması"na her yıl ilgi artarken, il dışından da talep geliyor.

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Günde yaklaşık 50 ton lokum üretilen kentte sadece kış aylarında çıkan "kaymak dolması", kentte yaşayanların öncelikli tercihleri arasında yer alıyor.

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Kaymak dolması üreten firmanın yönetim kurulu başkanı Ömer Altınay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış aylarına özel ürettikleri bu ürünün ilk kez büyük dedeleri Salih Şeker tarafından 1901 yılında bulunduğunu söyledi.

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Afyonkarahisar'ın simgesi haline gelen kaymaklı şeker ve lokumun yanında kış aylarının vazgeçilmez lezzeti olan dolmayı da dedelerinden öğrendikleri haliyle yapmaya devam ettiklerini anlatan Altınay, "Kaymak dolmasının içerisinde saf manda sütünden yapılmış, şehrimizin meşhur süt kaymağı bulunur, dışı ise Afyonkarahisar şekeri diye bilinen şekerle kaplanmıştır" dedi.

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Kaymak dolmasının soğuk günlerde tüketilmesi gerektiği için sadece kışın yapıldığına işaret eden Altınay, şöyle devam etti:

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"Kaymak dolmasını sadece soğuk havalarda, 4-5 ay yapıyoruz. Yazın havaların sıcak olmasından dolayı kaymak çabuk eriyor, bu da ürünün çabuk bozulmasına neden oluyor. Bu ürünü üç dört gün içerisinde tüketmek gerekir. Müşterilerimiz kış aylarında sipariş verip bizden kaymak dolması yapmamızı talep ediyor. Kaymak dolması ilk yapıldığı gün tüketilmez çünkü dışının şekeri ilk çıktığı gün sert olur. İçindeki manda kaymağı bir gün süreyle dışındaki şekeri yumuşatır. Yenme kıvamı bir gün sonradır. Dışındaki şeker de kaymağı gibi yumuşak bir kıvam alır."

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Altınay, kış geldiğinde kaymak dolması siparişlerine yetişmekte zorlandıklarını dile getirerek şunları kaydetti:

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"Dedelerimizden, babamızdan gördüğümüz ölçüde kalitesini bozmadan, bu ürünü firmamızın özel çeşidi olarak müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz. Hem ilimizden hem de yurt içinden yoğun talep oluyor. Biz de kargoyla gönderiyoruz. Kaymak dolmasının kilosu 30 liradan satılıyor. Tam bir enerji deposu."

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