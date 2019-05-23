Afyon kaymağından yapılan tatlılara sipariş yağıyor

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Sıradan tavuk yemeklerinden sıkılanlar için farklı bir o kadar da iştah kabartıcı bir önerimiz var: Otlu limonlu tavuk. Kuzu kulağı ve fesleğen otlarının aroması tavuk etiyle buluşuyor, karşı konulmaz bir lezzet ortaya çıkıyor. İşte, otlu limonlu tavuk için gerekli malzemeler ve yapılış aşamaları
Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işaret belgesi alınarak tescillenen "Antalya usulü piyaz", ramazanın da gözde lezzetleri arasında yer alıyor.