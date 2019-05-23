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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
AA
23 Mayıs 2019 - 17:05,

Afyon kaymağından yapılan tatlılara sipariş yağıyor

Afyonkarahisar'ın meşhur manda kaymağından yapılan ekmek kadayıfı, baklava, güllaç gibi şerbetli ve sütlü tatlıları ramazan ayında yoğun ilgi görüyor.

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Afyonkarahisar'ın meşhur manda kaymağından yapılan ekmek kadayıfı, baklava, güllaç gibi şerbetli ve sütlü tatlıları, ramazan ayında ilgi görürken, tatlıcılar bayram öncesi artan siparişler için yoğun mesai yapıyor.

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Kentte hizmet veren bir tatlı firmasının yönetim kurulu başkanı Ömer Altınay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, manda kaymağı kullanarak yaptıkları ekmek kadayıfı, güllaç, baklava, Çerkes tatlısı ve lokumların, ramazan ayında daha fazla ilgi gördüğünü söyledi.

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Babasının dedesi Salih Şeker'in 1901 yılında manda sütünden elde edilen kaymağı, şekerle bir araya getirerek "Afyon kaymağı" olarak bilinen kaymaklı şekeri yaptığını belirten Altınay, şöyle konuştu:

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"Ramazan ayı dolayısıyla, kentimizin meşhur lezzeti manda kaymağından baklava, güllaç, kaymaklı ekmek kadayıfı ve lokum çeşitlerini üretiyoruz. Yaptığımız tatlılar çok büyük ilgi görüyor. Afyonkarahisar halkı ramazan boyunca bu kaymaklı tatlıları bizden sürekli yapmamızı istiyor. Biz de halkımızın talepleri doğrultusunda siparişlere yetişmeye çalışıyoruz."

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Altınay, taleplere göre tatlılara manda kaymağının yanında meyve parçacıkları ve çeşitli kuru yemişler de ilave ettiklerini vurguladı.

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Yaklaşan bayram için de kaymaklı tatlılarda yoğun sipariş aldıklarını aktaran Altınay, "Afyonkarahisar, Türkiye'nin kavşak noktası olduğu için Ramazan Bayramı süresince çok hareketli oluyor. Bu bayram tatili 9 gün. Yaşanacak bu trafik hareketliliği de lokum, sucuk ve tatlı esnafının yüzünü güldürüyor. Tatlı ve lokum çeşitlerimiz de bu süreçte yine yoğun ilgi görüyor. Bayram için şehrimizden memleketlerine gidecekler, Afyonkarahisar'ın tatlarını ve meşhur ürünlerini hediyelik olarak yanlarında götürüyor" diye konuştu.

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Manda kaymaklı ürünlerin ramazan boyunca günlük olarak hazırlandığına değinen Altınay, şunları kaydetti:

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"Kaymaklı baklava, güllaç ve ekmek kadayıfımız için bayramda götürmek üzere siparişlerini veriyorlar. Tüketim süresi ve saklama koşulları konusunda müşterilerimizi sürekli uyarıyoruz. Manda kaymaklı tatlılar, mümkün olduğunca günlük tüketilmeli ve serin ortamda saklanmalıdır. Bayram için kaymaklı tatlılar ikram edeceklerin siparişlerini, bayrama yakın bir tarihe hazır ediyoruz."

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