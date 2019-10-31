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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nerede Ne Yenir
AA
31 Ekim 2019 - 14:16,

Adeta nostalji yaşatıyorlar! 100'e yakın çeşit var

Türkiye'de 1970'li yıllarda yaygın olan gazoz kültürünü Bursa'nın tarihi Setbaşı semtinde açtıkları dükkanda yaşatan iki arkadaş, pek çok aromadan üretilen 100 civarındaki nostaljik lezzeti müşterilerinin beğenisine sunuyor.

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Bursa'da iki arkadaşın kentin tarihi semtlerinden Setbaşı'nda açtığı küçük dükkanda satışa sunulan 100 civarında gazoz çeşidi, müşterilere bu kültürün yoğun olarak yaşandığı 1970'li yıllara nostaljik yolculuk yaptırıyor.

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Nane, çam havası, Hindistan cevizi, lavanta, kahve ve kaymak gibi farklı ve alışılmışın dışındaki aromalarda gazozların da bulunduğu dükkan ilgi görüyor.İş yerinin sahiplerinden Ammar Yasir Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ortağı Faruk Çakır'la İstanbul'da gezerken bir gazozcu gördüklerini ve bu fikri Bursa'da hayata geçirmeye karar verdiklerini söyledi. O dükkandaki gazozların hepsinin yerli üretim olduğunu öğrendiklerini belirten Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:

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"Türkiye'de 1970'lerde bin dolayında gazoz üreticimiz varmış ama şimdi bu sayı 50'lere kadar düşmüş. İstanbul'daki dükkanı görünce, 'Bunu neden Bursa'da yaşatmayalım?' diye düşündük çünkü bizi cezbeden kısmı bu dükkanlarda yerli ürün satılmasıydı. Biz de bunun bir parçası olmak istedik ve eylül ayında dükkanımızı açtık. Dükkanı belki daha merkezi yerlerde de açabilirdik ama Setbaşı, Bursa için özel ve tarihi bir yer. Dolayısıyla başlangıç için burası gayet makuldü."

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Gazozları Denizli, Niğde, Safranbolu, İstanbul, Eskişehir, Sakarya ve başka birçok şehirden aldıklarını aktaran Güler, "Şu an burada 100 çeşit kadar gazozumuz var. Sadelerde birçok marka var ama daha çok meyve aromalılar satılıyor. Kaymaklı, demirhindili, mandalinalı, çam ballı, damla sakızlı, safranlı gibi birçok farklı çeşit gazoz var." diye konuştu.

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Ürünlerin her yaş grubundan ilgi gördüğüne değinen Güler, genç nesillerin bu kültürü pek bilmediğini ancak orta ve üzeri yaşlardakilerin bazen dükkanın önünden geçerken durup gazozları seyrettiğini anlattı. Müşterilerinin, gazozların hepsinin aynı fabrikadan çıktığını zannettiğini söyleyen Güler, "Bazen oturup onlarla sohbet ediyoruz, 'Bu Elvan gerçekten o Elvan mı?' diye soruyorlar. Bu kadar çeşit olmasına şaşırıyorlar ama genel anlamda insanlar buradan çok mutlu şekilde ayrılıyor." ifadelerini kullandı.

6BURADA YAPILAN MUHABBET HOŞLARINA GİDİYOR

BURADA YAPILAN MUHABBET HOŞLARINA GİDİYOR

"O nostaljiyi burada yaşayıp gidiyorlar. Bu markaların birkaç çeşidini marketlerde de bulabilirsiniz ancak bu konseptte yani gazozcu dükkanından bunları temin etmek hoşlarına gidiyor. Buradan sadece gelip bir gazoz almak değil de çoğu zaman burada yapılan muhabbet hoşlarına gidiyor. Biz yetişemedik ama 40-50'li yaşlardaki insanlar çocukluklarında içtikleri aromalı gazozları özlüyorlar ve burada onları buluyorlar. O anlamda insanlardan güzel tepkiler alıyoruz." Gazozları dörder liradan sattıklarını dile getiren Güler, leblebi tozu ve kıstırma aromalı gibi nostaljik lezzetleri de müşterilerin beğenisine sunduklarını sözlerine ekledi.

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