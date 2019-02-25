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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
25 Şubat 2019 - 10:23,

Adana'da yeni lezzet: Metrelik Adana boru kebabı

Kaburga etinin "zırh" diye tabir edilen büyük bıçakla çekilmesinin ardından şiş yerine kare şeklindeki boruda pişirilmesiyle hazırlanan "metrelik Adana boru kebabı", farklı sunumu ve lezzetiyle kente gelen turistlerin de beğenisini kazanıyor.

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Kaburga etinin "zırh" diye tabir edilen büyük bıçakla çekilmesinin ardından şiş yerine kare şeklindeki boruda pişirilmesiyle hazırlanan "metrelik Adana boru kebabı", farklı sunumu ve lezzetiyle talep görüyor.

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Kentin akla ilk gelen lezzetlerinden olan ve Türk Patent ve Marka Kurumuna yaklaşık 15 yıl önce tescil ettirilen Adana kebabına, merkez Yüreğir ilçesindeki bir restoranın sahibi Yaşar Aydın'ın yeni pişirme yöntemi farklı bir lezzet katıyor.

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Aydın, erkek kuzunun kaburga etinin "zırh" diye tabir edilen büyük bıçakla çekilmesinin ardından, tuz ve toz kırmızı biber kullanıp yoğurarak elde ettiği kıymayı, içi boş 4 köşeli ve bir metrelik krom borulara saplayarak mangalda pişiriyor.

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Adana kebabı, boruda hem 4 tarafının iyi pişmesi hem de etin suyunun içinde kalmasıyla daha lezzetli bir hal alıyor.

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Kebap, pişirildikten sonra lavaşın üzerine konarak, yanında közlenmiş biber ve domates, çeşitli salatalar ve ayran ya da şalgamla servis ediliyor.

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Yaşar Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Adana kebabının erkek kuzu etinin zırhta çekilmesiyle yapıldığını söyledi.

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Dişi kuzu eti veya dana eti kullanılmasının yanlış olduğunu vurgulayan Aydın, şöyle konuştu:

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"Erkek kuzu etinin lezzetini daha güzel alırsınız. Diğer etlerden yapmıyorlar mı? Yapıyorlar ama onlar Adana kebap değil. Adana'da kaburga kebabını icat ettik. Kaburga etinden boru kebabı yaptım. Boru kebabının özelliği şu, 4 köşeli krom boruya etleri takıyorum, bunun içindeki boşlukla oluşan duman sirkülasyonu etin etrafını daha güzel pişiriyor. Bunu da sadece kaburga etinden yapıyorum. Ondan dolayı daha lezzetli oluyor. Adana kebabımız başka bir şey, eşi benzeri yok. Biliyorsunuz bu çağda bazı yenilikler yapmak, yerinde durmamak lazım."

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Adana kebabına yenilik getirdiğinin altını çizen Aydın, "Boru kebabı müşterilerden çok yoğun ilgi görüyor. Şehir dışından Türkiye'nin her yerinden Adana'ya geliyorlar. Hafta sonu İstanbul'dan, Ankara'da, İzmir'den, Kayseri'den, Hatay'dan, Osmaniye'den, Mersin'den özellikle boru kebabı yemek için Adana'ya geliyorlar. Adana'mızın reklamı da oluyor. Bir zamanlar Adana fabrikalarıyla ünlüydü, şimdi kebapçılarıyla ünlü" diye konuştu.

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Aydın, kebapta yenilikçiliğin kentin faydasına olduğunu belirterek, "Hep aynı yerde durmamak lazım. Boru kebabı ayrı bir şey. Daha ayrı bir lezzet bu" ifadesini kullandı.

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Müşterilerden Akif Yenilmez, restorana diş hekimleri olarak her hafta geldiklerini aktararak, "Burada etin kalitesine güveniyoruz, bu yüzden tercih ediyoruz. Boru kebabı efsane bir lezzet, beğenerek tüketiyoruz" dedi.

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