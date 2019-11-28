Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Adana'da turistler hem kebap yiyor hem de kebap yapımını öğreniyor
Adana'da bir işletme, kente gelen turistlere kebap ustalığının inceliklerini öğretiyor.
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Kentin adıyla özdeşleşen ve gastronomi turizminde önemli bir yer tutan Adana kebabı, lezzetinin yanı sıra hazırlanma şekliyle de turistlerin ilgisini çekiyor.
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Bunu fırsata dönüştüren işletme sahibi Bilal Serttaş, iş yerine turlarla gelen turistlere, etin, "zırh" diye tabir edilen büyük bıçakla çekilmesinden şişe dizilmesi ve mangalda pişirilmesine kadar tüm inceliklerini öğreterek kendi yaptıkları Adana kebabını tatmalarını sağlıyor.
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Tescilli kebabın yapımı için atölye çalışmasına katılanlara isimlerinin yer aldığı şiş ve katılımcı sertifikası da veriliyor.
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Kebapçı Bilal Serttaş, AA muhabirine, yaklaşık sekiz ay önce hizmet vermeye başladıklarını, tescilli kebabın tanıtımına daha fazla katkı sağlamak adına çalışmalar yürüttüklerini söyledi.
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Turistlere özel yaptıkları uygulamanın dikkat çektiğini belirten Serttaş, "Amacımız, Adana kebabını dünyaya tanıtmak. Birçok kişi sadece kebabın yapımını öğrenebilmek adına kentimize gelmeye başladı" dedi.
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Serttaş, uygulama kapsamında yarım asırlık ustanın, katılımcılara tescilli kebabın yapımıyla ilgili incelikleri anlattığını dile getirdi.
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İzmir'den gelen Tarık Akat, böyle bir uygulamaya katılmanın farklı bir deneyim olduğunu aktardı.Kebap yapımının inceliklerini öğrendiklerini belirten Akat, "İzmir'e döndüğümde arkadaşlarıma ve aileme anlatacağım çok güzel bir anı oldu" dedi.
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İlke Yılmaz da İstanbul'dan geldiğini dile getirerek, "Gerçekten inanılmaz hisler içerisindeyim. Hayatımın en güzel günlerinden birini yaşamış olabilirim. Hem Adana insanının misafirperverliğini görmek hem de turizm aktivitesinde bulunmak çok güzel. İnanılmaz bir kültür ve mutfak. Uygulamayı çok sevdim ve bunu unutmayacağım" diye konuştu.
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Ankara'dan gelen Alperen Mecit ise daha önce Adana kebabını yapmayı denediğini ancak aynı lezzeti tutturamadığını anlatarak, burada işin inceliğini öğrenerek ilerleme kaydettiğini ifade etti.
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Adana Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Tari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış kentin, tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra gastronomi turizmiyle de adından söz ettirdiğini söyledi.
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Tescilli kebap başta olmak üzere yöresel lezzetleri tatmak isteyenlerin kente geldiğini ifade eden Tari, bazı işletmelerin de yaptıkları uygulamalarla turizme katkı sunduğunu belirtti.
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Adana dışından gelen misafirlere hem yemek kültürünü hem de kentin tarihi ve doğal güzelliklerini anlatmanın turizm adına çok önemli olduğunu vurgulayan Tari, "Kentin tanıtımı için bu tür bireysel çabalara biz de destek veriyoruz. Hangi firma, şirket olursa olsun Adana adına yaptıkları bütün etkinliklerde hep yanlarında yer almaya çalışıyoruz. Bu da çok güzel bir etkinlik. Türkiye'nin farklı noktalarından gelen bu misafirlerimiz, Adana ile ilgili algının değişimine çok ciddi bir katkı koyacaklardır. Adana'nın sadece güneyin sıcak bir kenti değil gastronomisi, doğal güzellikleri ve kültürüyle de zengin bir yer olduğunu vurgulamaya çalışıyoruz" diye konuştu.
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"Festivaller şehri Adana" sloganının tuttuğunu belirten Tari, insanların dikkatlerini Adana'ya yönlendirdiğini sözlerine ekledi.