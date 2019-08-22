Adana'da kaynakçılık yapıyordu, bir gün Tayland'a gitti ve... Şimdi 5 TL'den günde 250 adet satıyor

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Köfte tariflerine yeni bir alternatif yaratmak isteyenler için enfes bir önerimiz var: Sumaklı ekşili köfte. Görüntüsü itibariyle sulu köfteyi de andıran sumaklı ekşili köfte tarifinde malzemeler çok daha çeşitli. Peki, sumaklı ekşili köfte nasıl yapılır, gerekli malzemeler hangileri? İşte, adım adım sumaklı ekşili köfte tarifi
İngilizcede bitter melon (acı kavun) ya da bitter gourd (acı kabak) olarak geçen bu meyvenin vitamin ve mineraller açısından zenginliğinin yanında birçok cilt ve mide hastalığına da yararı bulunmaktadır. Zeytinyağlı ve ballı olarak iki türlü kudret narı macunu yapılabilir. Kan şekerinin düşürülmesi ve hipertansiyona da iyi geldiği söylenen kudret narını tüketmeden önce mutlaka uzman bir doktora danışmanızı tavsiye ederek kudret narı macunu yapılışını ve püf noktalarını sizin için derledik…