Adana'da kaynakçılık yapıyordu, bir gün Tayland'a gitti ve... Şimdi 5 TL'den günde 250 adet satıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri Nerede Ne Yenir HaberleriAdana'da kaynakçılık yapıyordu, bir gün Tayland'a gitti ve... Şimdi 5 TL'den günde 250 adet satıyor
GeriNerede Ne Yenir Adana'da kaynakçılık yapıyordu, bir gün Tayland'a gitti ve... Şimdi 5 TL'den günde 250 adet satıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Nerede Ne Yenir
DHA
22 Ağustos 2019 - 13:41,

Adana'da kaynakçılık yapıyordu, bir gün Tayland'a gitti ve... Şimdi 5 TL'den günde 250 adet satıyor

İş seyahati için Tayland’a giden ve burada denediği tava dondurmayı çok beğenen Serdar Bıçak bu lezzeti Adana’ya getirdi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

İş seyahati için Tayland’a giden ve burada denediği tava dondurmayı çok beğenen Serdar Bıçak (35) bu lezzeti Adana’ya getirdi. Uzun yıllar kaynakçılık yapan Bıçak, mesleğini bırakarak Adana’da tava dondurma satışı yapmaya başladı.

2

Seyhan ilçesindeki Gazipaşa Mahallesi Toros Caddesi üzerine açtığı tezgahta dondurma satan Serdar Bıçak, özellikle yaz mevsiminde aşırı sıcak havalarla boğuşan Adanalılar için tava dondurmanın güzel bir lezzet olduğunu dile getirdi.

3

Yıllarca kaynakçılık mesleğiyle uğraştığını o dönemde sosyal medyadan tava dondurma yapan bir kişinin videosunu izlediğini belirten Bıçak, şunları söyledi:

4

"Videoyu izledikten sonra ilgimi çekmişti bu iş ama öyle kaldı."

5

"Bir gün iş gereği Tayland’a gittim. Bir caddede tava dondurma yapan birini gördüm ve hemen tatmak istedim."

6

"Tadı ve doğallığı beni çok etkiledi. Bunun üzerine kaynakçılığı bıraktım ve tava dondurma işine girmeye karar verdim."

7

Tayland’da tava dondurmanın, Adana kebabı kadar ünlü olduğunu belirten Bıçak, Adana’ya döndüğü ilk gün tava dondurma işini öğrenmek için çalışmalara başladığını söyledi.

8

İşin inceliklerini öğrendikten sonra tava dondurma tezgahını açtığını kaydeden Bıçak, şöyle konuştu:

9

"Ben bu işi yapmaktan çok memnunum. Müşterilerim ve ailem de bu durumdan gayet mutlular."

10

"Yiyen bağımlısı oluyor ve tekrar tekrar geliyor. Özellikle doğal olması insanların ilgilerini çekiyor."

11

"Meyve ve sütün en doğal haliyle yapılıyor. İstediğiniz her çeşidini yapıyoruz. Çilekli, muzlu, ballı, incirli hatta ejder meyveli bile var. Tanesi 5 TL’den günde yaklaşık 250 rulo tava dondurma satıyorum."

12

Haftada 4-5 kez tava dondurma yediğini söyleyen Nazife Yıldız ise Adana sıcaklarında farklı ve doğal bir lezzet tüketmekten mutlu olduğunu söyledi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Lezizz Öneriler

Sıradaki Galeri
Lezizz Öneriler

Sumaklı ekşili köfte nasıl yapılır?

Köfte tariflerine yeni bir alternatif yaratmak isteyenler için enfes bir önerimiz var: Sumaklı ekşili köfte. Görüntüsü itibariyle sulu köfteyi de andıran sumaklı ekşili köfte tarifinde malzemeler çok daha çeşitli. Peki, sumaklı ekşili köfte nasıl yapılır, gerekli malzemeler hangileri? İşte, adım adım sumaklı ekşili köfte tarifi

/
Lezizz Öneriler

Kudret narı macunu nasıl yapılır? Kudret narı macununun püf noktaları

İngilizcede bitter melon (acı kavun) ya da bitter gourd (acı kabak) olarak geçen bu meyvenin vitamin ve mineraller açısından zenginliğinin yanında birçok cilt ve mide hastalığına da yararı bulunmaktadır. Zeytinyağlı ve ballı olarak iki türlü kudret narı macunu yapılabilir. Kan şekerinin düşürülmesi ve hipertansiyona da iyi geldiği söylenen kudret narını tüketmeden önce mutlaka uzman bir doktora danışmanızı tavsiye ederek kudret narı macunu yapılışını ve püf noktalarını sizin için derledik…

Fotoğraflar: Alamy /

Batonette

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun

Yemek Sözlüğüne Git