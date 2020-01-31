Adana'da gribe çare acılı ve baharatlı mercimek çorbası

Grup olup çorbacıya gelen Çilem Portakaldalı da, "Grip olmuştum daha önce de burayı duymuştum faydalı olduğunu söylemişlerdi ben de gelip çorbadan içtim ve faydasını gördüm. Çorbayı içince bir rahatlama hissettim ve rahat nefes almaya başladım. Çorba bol baharatlı ve acı ama şifa için içtik. Böyle bir şey olduğunu duyunca şaşırdım ama faydasını da gördüm" dedi.