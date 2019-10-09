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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
Haber Giriş: 09 Ekim 2019 - 10:32,

Adana'da 3 günde 30 ton et tüketildi

Adana’da 3 gün süren Lezzet Festivali’nde 30 ton et tüketildi.

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Adana'da 20 yılı aşkın süredir kebapçılık yapan ve festivalde stant açan kebapçı Yaşar Aydın, festivale büyük rağbet olduğunu ve festival boyunca 30 ton et tüketildiğini söyledi.

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Adana Valiliğinin ev sahipliğinde “Büyük Akdeniz Şöleni” temasıyla Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve odaların destekleriyle düzenlenen 'Adana Lezzet Festivali'ne bu yıl 270 bin kişi katıldı.

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Türkiye ve dünyanın dört bir yanından festival için gelen misafirler, Adana kebabına ve geleneksel yemeklere hayran kaldı.

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3 gün süren festivalde kebap stantlarında vatandaşlara Adana’nın eşsiz lezzetlerinden biri olan Adana kebabı sunuldu. Geçen yıl 15 ton etin tüketildiği festivalde bu yıl yoğun katılımla et severler 30 ton et tüketti.

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Yaşar Aydın, bu yıl Lezzet Festivali’nin geçen yıla göre daha iyi olduğunu ifade ederek, “Çok güzel bir festival atlattık. Öncelikle Vali Mahmut Demirtaş’a çok teşekkür ederim. Gerçekten çok büyük katkıları oldu. İnsanlarımız aradığı her şeyi 1 günde buldu. Aylarca arayıp da bulamadığı lezzetleri bir günde tattı. Çünkü hepsi bir aradaydı. Çok yoğun ilgi vardı. Resmi rakamlar 270 bin ama daha fazlası vardı. 300 bin kişi vardı. Et 30 ton rahat gitmiştir. Ben tek başıma 3 ton sattım. Kuyruk vardı hep. Herkes neşeliydi. İsteyen oyun alanına gidip oynuyor, isteyen geziyordu. Adana’ya yakışacak bir festivaldi” diye konuştu.

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Adana’nın hak ettiği yere gelmesi için herkesin çalışması gerektiğini aktaran Aydın, “Adana hak ettiği yere gelecek ve geldi. Çünkü bu kadar festival yapılıyor her yerde ama bu kadar talep hiçbir yerde yok. Adana farklı. Adana’da kebap yiyen başka yerde yiyemez. Bütün esnaflarımız mutluydu. Herkes iş yaptı. Adana’mız için hepimiz bir olalım, birlik olalım. Lezzet için herkesin birlikte ve beraber olması lazım. Gez dünyayı ye Adana’yı” ifadelerini kullandı.

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