Adana'da 100 derece sıcakta kebap pişiriyorlar

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Kütahya’nın Gediz ilçesinde 17 yıldan beri düzenlenen ’Gediz Tarhana Festivali’ törenle başladı. Festivali etkinlikleri kapsamında, ’En Güzel Tarhana Pişirme Yarışması’ yapıldı.
Ana yemeklerin yanında sofralarımız olmazsa olmazını salatalar oluşturuyor. Özellikle akşam yemeklerinde bol sulu domateslerle yapılmış gavurdağı salatası, kırmızı etlerin yayında tercih ediliyor. Taze sebze ve kolay malzemelerle hazırlanan gavurdağ salatasının hazırlanışı oldukça kolay. Peki, gavurdağ salatası nasıl yapılır? İşte, pratik ve yapımı kolay gavurdağ salatası tarifi.