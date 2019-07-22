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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
İHA
22 Temmuz 2019 - 09:57,

Adana'da 100 derece sıcakta kebap pişiriyorlar

Adana’da kebap ustaları, ekmek mücadelesi için ocak başında ter döküyor. Kebap ustası Yıldırım, "Normalde dışarıda durmak zorken bir de bizi ocak başında düşünün” dedi.

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Adana’da kebap ustaları, ocak başında hava sıcaklığıyla birlikte 100 dereceyi bulan sıcakta ekmek parası için mücadele ediyor.

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Kebap ustalarından Zeyni Yıldırım, 100 dereceyi bulan sıcakta müşterilere Adana kebabını sunduklarını söyledi. Kebap ustası İzzet Zengin de sıcağa alıştığını işini severek yaptığını belirtti. 

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Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu Adana'da kebap ustaları ocak başındaki sıcaklıkla birlikte yaklaşık 100 derecede ekmek parası için mücadele ediyor.

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Sabah 07.00’de yanan mangal ise gece yarısına kadar sönmüyor. Kebap ustaları da iki vardiya halinde günde en az 8 saat mangalın başında kalıp saatlerce ter döküyor.

5“İŞİMİZİ SEVEREK YAPIYORUZ

“İŞİMİZİ SEVEREK YAPIYORUZ"

Kebap ustası Zeyni Yıldırım, 7 yıldır ocak başında çalıştığını belirterek, şunları söyledi: “Adana’nın sıcaklığı bizi ekstra zorluyor. Normalde dışarıda durmak zorken bir de bizi ocak başında düşünün, su içinde kalıyoruz."

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"Alıştık ister istemez, ekmek parası olduğu için katlanıyoruz. Severek yapıyoruz işimizi. Sıcaklığı görüyorsunuz, Adana sıcağıyla 100 dereceyi buluyor burası ama yine de gelen misafirimize Adana kebabını sunuyoruz.”

7“SICAĞA ALIŞTIK İŞİMİZİ SEVEREK YAPIYORUZ”

“SICAĞA ALIŞTIK İŞİMİZİ SEVEREK YAPIYORUZ”

15 yıldır ocak başında kebapçılık yaptığını söyleyen kebap ustası İzzet Zengin de "15 senedir buradayız. Adana’nın sıcağına alışkınız biz. Dışarısı 40 derece burası 100 dereceyi buluyor ama alıştık işimizi severek yapıyoruz” diye konuştu.

8“ALIN TERİ DÖKEREK PARA KAZANIYORUZ”

“ALIN TERİ DÖKEREK PARA KAZANIYORUZ”

Kebap restoranı işletmecisi Hasan Oral ise Adana kebabını Adana, Türkiye ve dünyanın her yerinden gelmiş insanlara sunduklarını ifade ederek, “Tabii bugünde çok sıcak özellikle yaz sezonu Adana aşırı sıcak oluyor. İnsanlar dışarıda ortalama 40 derecede kebap yiyebiliyor ama ocak başına geçince 100 dereceyi bulan bir sıcaklık oluyor. İşinizi severek yapmak, ekmek parası için mücadele etmek gerekiyor. Alın teri dökerek para kazanıyoruz. Kazandığımız bu parayı da evlerimize götürüyoruz. Bizim 270 çalışanımız var hepsiyle el ele mücadele ederken ülke ekonomisine de reel anlamda katkı sağlamaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

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