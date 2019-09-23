Adana mutfağı Akdeniz ülkeleriyle buluşacak

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Uluslararası Sütçülük Federasyonu tarafından düzenlenen ve bu yıl ilk defa İstanbul’da gerçekleştirilen Dünya Süt Zirvesi’nde Pınar Süt Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı sektörü değerlendirdi. Pınar Enstitüsü ile son 5 yılda 7 binden fazla üreticiye eğitim verildiğini dile getiren İdil Yiğitbaşı, “Üreticiye verdiğimiz destek ile sütün kalitesini artırıyor ve Türkiye Süt Sektörü için ‘pusula’ görevini üstleniyoruz. Dünyada sağlıklı yaşam hareketinin yükseldiği bugünlerde ürün çeşitliliğimiz ile tüketicimizin tercihlerine önem veriyoruz” dedi.
İngiltere’nin başkenti Londra, ana teması "siyah yemek" olan festival ile bugün siyaha büründü.