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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
AA, DHA ve İHA
23 Eylül 2019 - 13:00,

Adana mutfağı Akdeniz ülkeleriyle buluşacak

Adana mutfağı ile Akdeniz ülkelerinin buluşacağı "3. Uluslararası Adana Lezzet Festivali" 4-6 Ekim'de düzenlenecek.

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Adana mutfağı ile Akdeniz ülkelerinin buluşacağı "3. Uluslararası Adana Lezzet Festivali" 4-6 Ekim'de düzenlenecek.

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"Büyük Akdeniz Şöleni" temasıyla Adana mutfağını Akdeniz ülkeleriyle buluşturacak festivalin tanıtımı için bir restoranda toplantı düzenlendi.

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Toplantıda, Adana'nın geleneksel mutfağına ait mezelerden tatlılara, kebaptan sakatat ürünlerine kadar 30'a yakın yiyecek sergilendi.

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Vali Mahmut Demirtaş, toplantıda yaptığı konuşmada, kentin tüm dinamikleriyle mevcut gastronomi potansiyelinin harekete geçirilmesi, yerel ve geleneksel mutfağının geleceğe taşınması için en büyük adımı geçmiş yıllarda attıklarını söyledi.

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Festivalin geçen yıl uluslararası boyuta taşındığını ifade eden Demirtaş, "Festivalimizde bu yıl tüm konuklarımızı 'Büyük Akdeniz Şöleni'nde buluşturacağız. İddia ediyoruz ki konuklarımız ömürleri boyunca unutamayacakları bir lezzet şölenine tanıklık edecek. 4-6 Ekim'de Adana Merkez Park'ta, kelimenin tam anlamıyla bir şölen yaşayacaklar" dedi.

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Demirtaş, Adana'nın malzeme çeşitliliği, kalitesi ve zenginliğiyle, geleneksel Türk mutfağının önemli merkezlerinden biri konumunda olduğunu belirtti.

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Yerel mutfağın değerlerini koruyarak bugüne adapte etmenin ve geleceğe taşımanın yoğun gayretinde olduklarını ifade eden Demirtaş, şunları kaydetti:

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"Bu yıl festivalimizde, 'Büyük Akdeniz Şöleni' sloganına uygun olarak Akdeniz havzasında yer alan ülkelerden KKTC, İtalya, Malta, Lübnan ile Fas'tan konuklarımız da yer alacak ve festival süresince geleneksel yemeklerini tanıtacakları stantlar açacak. Fransa, İspanya, Yunanistan, Arnavutluk, Tunus ve Bosna Hersek'ten festivalimize katılacak şefler ise gastro şovlarla festivalimize renk katacak. Ayrıca Akdeniz havzası dışından Güney Kore ve Endonezya da açacakları stantlarla kendi ulusal lezzetlerini, lezzet tutkunlarının beğenisine sunacak. Adana'da, Uzak Doğu’dan Akdeniz'e eşsiz bir lezzet şölenine ve festivale katılan ülkeler arasında kurulan dostluk köprüsüne hep birlikte tanıklık edeceğiz."

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Demirtaş, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı kapsamında Adana'nın gastronomi kenti olarak tescillenmesi ile 32 ürüne ilişkin coğrafi işaret alınması çalışmalarına değindi.

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Bu önemli adımlarla Adana'nın gastronomi turizmine dair potansiyelini daha üst seviyelere çıkaracaklarını ifade eden Demirtaş, lezzet festivali, gastronomi kent ve coğrafi işaret başvuruları başta olmak üzere gerçekleştirdikleri tüm proje ve çalışmalarla kenti önemli bir gastronomi destinasyonuna dönüştüreceklerini belirtti.

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Demirtaş, festivalde, Çin'e ait "tek şişte en uzun et pişirme" rekorunu kırma denemesi de yapılacağını kaydetti.

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Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da düzenlenen karnaval ve festivallerin kentin tanıtımına önemli etkisi olduğunu, Adana'ya yaklaşık 1 milyon turistin gelmeye başladığını belirtti.

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Programa, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Seyhan Belediye Başkanı Akif Akay, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ ile resmi kurum yöneticileri ve davetliler katıldı.

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