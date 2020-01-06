Adana kebabını siyez ekmeğiyle servis ediyorlar

Siyez ekmeğinin faydalarını bütün bilim insanlarının açıkladığını belirten Aslan, "Siyezden pide yaptım. İnşallah diğer meslektaşlarımız da arkamızdan gelirler. Sağlığını düşünen herkes siyez ekmeği yemeli." şeklinde konuştu.Genel cerrahi uzmanı Op. Dr. Taner Bayramoğlu da siyez ekmeğinin uzun zamandır bilindiğini anlatarak, "Ekmeğin geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanıyor. Siyez ekmeğini glüten alerjisi olmayan herkes kullanabilir ve kullanmalı. Adana kebabının siyez pidesiyle servis edilmesi muhteşem." diye konuştu.