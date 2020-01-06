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Yemek Kültürü
AA
Haber Giriş: 06 Ocak 2020 - 10:43, /

Adana kebabını siyez ekmeğiyle servis ediyorlar

Adana'da "tescilli lezzeti" kebap, bir işletmeci tarafından daha sağlıklı olduğu gerekçesiyle siyez buğdayından üretilen ekmekle servis edilmeye başlandı.

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Merkez Çukurova ilçesindeki bir restoranda, "Adana kebabı siyez ekmeğiyle buluşuyor" etkinliği düzenlendi.

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Diyetisyen ve doktorların da katıldığı etkinlikte, kentin tescilli lezzeti Adana kebabı, siyez buğdayından elde edilen pide ekmekle servis edildi. Fırın işletmecisi Fahri Aslan, siyez pidesinin iki yıllık bir çalışmanın ürünü olduğunu söyledi.

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Siyez ekmeğinin faydalarını bütün bilim insanlarının açıkladığını belirten Aslan, "Siyezden pide yaptım. İnşallah diğer meslektaşlarımız da arkamızdan gelirler. Sağlığını düşünen herkes siyez ekmeği yemeli." şeklinde konuştu.Genel cerrahi uzmanı Op. Dr. Taner Bayramoğlu da siyez ekmeğinin uzun zamandır bilindiğini anlatarak, "Ekmeğin geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanıyor. Siyez ekmeğini glüten alerjisi olmayan herkes kullanabilir ve kullanmalı. Adana kebabının siyez pidesiyle servis edilmesi muhteşem." diye konuştu.

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İşletme sahibi Erkan Yurtsever, siyez ekmeği sayesinde sağlıklı bir hayata ulaştığını vurgulayarak, "Bu ekmeği kebapta kullanmak istedik. Pidesi yapılınca kebapta kullandık. Vatandaşlar da gerekli ilgiyi gösterdi. Siyez buğdayı dünyada genetiği değiştirilmemiş tek buğday." ifadesini kullandı.

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