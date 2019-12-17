Acının ve baharatın bol olduğu güzel şehrimiz Şanlıurfa'dan lezzet dolu tarifler

Ağzı açık ve ağzı yumuk tarifi Ağzı açık ve kardeşi ağzı yumuk Şanlıurfa mutfağına ait nefis bir hamur işi. Bu iki yemek aynı hamurla ve birbirine çok benzeyen iç harçlarıyla yapıldıkları için genellikle birlikte anılıyorlar. Sizin için hem her iki tarifte de kullanabileceğiniz hamurun hem de ayrı ayrı ağzı açık ve ağzı yumuk harçlarının tariflerini hazırladık. Çok beğeneceğinize emin olduğumuz bu hamur işlerini servis ederken yanında ayranını eksik etmeyin. Afiyet olsun…