Acının ve baharatın bol olduğu güzel şehrimiz Şanlıurfa'dan lezzet dolu tarifler
Şanlıurfa yemekleri, hem gözümüzü hem de midemizi bayram ettirecek cinsten. Bol acılı, salçalı ve baharatlı yemekleriyle meşhur olan Şanlıurfa mutfağı, farklı bir kültür tanımanın yanı sıra değişik tatlar arayanlara göre. İşte Şanlıurfa'nın lezzet dolu tarifleri...
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Urfa zerdesi tarifi
Özel günlerde hazırlayabileceğiniz ve yapımı oldukça basit bir tarifimiz var! Şanlıurfa'nın sevilen tatlılarından Urfa zerdesi... Osmanlı mutfağından miras kalan bu lezzetin tadını nar taneleri veya portakal kabuklarıyla da katlayabilirsiniz. Denemek isteyenler için Urfa zerdesinin malzemeleri ve hazırlanma aşamaları aşağıda. Çok beğeneceksiniz. Şimdiden afiyet olsun...
Urfa haşhaş kebabı, tadıyla bildiğiniz kebaplardan çok farklı. Zırhtan çekilerek hazırlanan kuzu eti, tuz hariç hiçbir malzeme kullanılmadan hazırlanıyor. Et yemeği sevenlere de bu nefis lezzetin keyfini çıkarmak kalıyor. Şimdiden afiyet olsun...
Urfa Frenk çömleği, Şanlıurfa mutfağının en meşhur lezzetlerinden biri. Kuzu eti ve isot biberi, bu mükemmel lezzetin olmazsa olmazı. Bu nefis tarifin hazırlanışında kullanılan Frenk, Urfa'da yetişen bir çeşit domates. Kalabalık aile sofralarınızda Urfa Frenk çömleğine yer vermek isterseniz, işte tarifi... Şimdiden afiyet olsun...
Şileki, Şanlıurfa'nın en sevilen ve zevkle tüketilen bir tür hamur tatlılarından. Arasına ceviz konulup üzerine şerbet ilave edilen bu tatlıyı siz de evinizde kolayca hazırlayabilirsiniz. Şileki tatlısını denemek isteyenler için işte malzemeleri ve yapılışı... Şimdiden afiyet olsun...
Şanlıurfa'nın en güzel lezzetlerinden yumurtalı köfteyi hiç denediniz mi? Daha çok kış aylarında tercih edilen bu nefis köfte, coğrafi tescil işareti de almış. Her ne kadar yapımı zahmetli olsa da, yediğiniz an buna değecek. Keyifle yiyebileceğiniz bu nefis tarifi siz de denemek isterseniz, yapılışını aşağıda yazdık. Şimdiden afiyet olsun...
Şanlıurfa yöresine ait olan semsek görünümü olduğu kadar lezzeti de güzel olan yöresel bir yemek. Tarifi ve yapılışı basit olan bu yemeğimizde kullandığınız malzemeler ne kadar doğal olursa yemeğin tadı da o kadar güzelleşecektir. İşte semsek tarifi…
İçli köfte Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinin başında geliyor. Restoranlarda genellikle kızarmış olarak servis edilen içli köfte, sıcak suda haşlanarak pişirildiğinde daha hafif oluyor. Bu lezzetin keyfini daha uzun süre çıkarmak isteyenler için de köfteleri pişirmeden buzlukta dondurup yeneceği zaman haşlamak çok pratik bir çözüm. İşte nefis tarifimiz...
Ciğer en yaygın tüketilen ve en besleyici sakatatların başında geliyor. Arnavut ciğeri, ciğer kavurma, Edirne ciğeri gibi çok çeşitli tariflerde kullanabileceğiniz ciğeri, şişte kebap gibi de pişirebilirsiniz. Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır gibi illerimizde kahvaltıda tüketilen bu kebabı mutlaka deneyin.
Ağzı açık ve kardeşi ağzı yumuk Şanlıurfa mutfağına ait nefis bir hamur işi. Bu iki yemek aynı hamurla ve birbirine çok benzeyen iç harçlarıyla yapıldıkları için genellikle birlikte anılıyorlar. Sizin için hem her iki tarifte de kullanabileceğiniz hamurun hem de ayrı ayrı ağzı açık ve ağzı yumuk harçlarının tariflerini hazırladık. Çok beğeneceğinize emin olduğumuz bu hamur işlerini servis ederken yanında ayranını eksik etmeyin. Afiyet olsun…
Kelime anlamı olarak, işlenmemiş altın anlamına gelen enfes bir kurabiye külünçe. Oldukça doyurucu olan külünçe adını Şanlıurfa’nın bir köyünden alıyor. Dilerseniz tuzlu dilerseniz tatlı yapabileceğiniz, özel günlerin vazgeçilmezi olan bu kurabiyeleri denemek isterseniz, hazırlanması oldukça pratik olan külünçe tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…
Şanlıurfa mutfağı deyinde akla ilk gelen lezzetlerinden biri ciğer kebabı... Kahvaltı sofralarının yanı sıra öğlen ve akşam sofralarının olmazsa olmazlarından biri olan Urfa ciğer kebabı özellikle ramazan ayında çok sık tüketiliyor. Bu muhteşem lezzeti sizde denemek isterseniz işte tarifi... Şimdiden afiyet olsun...