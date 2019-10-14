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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
Haber Giriş: 14 Ekim 2019 - 14:57,

84 yıldır aynı dükkanda üretiliyor... Lezzeti ilk günkü gibi

Kış aylarının vazgeçilmez içeceği olan ve sağlık açısından birçok rahatsızlığa şifa olarak bilinen bozanın sezonu açılırken, İsmail Soydan'in işlettiği dükkânda 84 yıldır boza satılıyor.

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Bozası ve helvası ile meşhur Pazaryeri’nde havaların soğuması ile beraber sezon açıldı.

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İlçenin boza üreticilerinden İsmail Soydan, bozanın çok yararlı bir içecek olduğunu, çocuklarda kemik yapısının güçlenmesine yardımcı olduğunu, anne sütünü artırdığını ve bağırsakların çalışmasını kolaylaştırdığını söyledi.

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Dedelerinin kurduğu boza dükkânında 3 kuşaktır faaliyet göstermekte olduklarını anlatarak Soydan, "Bizim 83 yıllık bir firma geçmişimiz var. Pazaryeri ilçemizdeki fabrikamızda ürettiğimiz bozayı tüm Türkiye’ye pazarlıyoruz. Boza lezzeti Türkiye’ye Balkan göçmenleri ile getirilmiş, kış aylarının önemli içeceklerinden birisi olmuştur. Ancak, atalarımız yıllar önce Balkanlar’da boza üretirmiş. Oralarda yaz aylarında içilen boza kışın satılamazmış. Bizimkiler de kışın boş durmamak için Anadolu’ya gelerek boza üretip satarlarmış. Bu yüzden de Türkiye’de kışın içilmeye başlanmıştır” dedi.

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Bozanın artı 8 derecede 25 gün saklanabileceğini, ancak hava sıcaklığı bu ömrü kısaltacağını belirten Soydan, bozanın bu süre dolsa da bozulmayacağını ve ekşiyeceğini ama ekşi içmeyi severseniz ve içerseniz bir zararı olmayacağını belirtti.

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Ulaşabildikleri her yere bozayı gönderdiklerini ifade eden İsmail Soydan, “bozanın içinde buğday, mısır unu, şeker, su ve bir de el elemeği var. 83’üncü yılımıza girdik ve yıllardır bu işle uğraşıyoruz” dedi.

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İsmail Soydan, çocukların ve yetişkinlerin her gün bir bardak boza içmesini tavsiye ederek, “Bozanın kendisi zaten şifa deposu ve faydası çok. Mesela yaşlılarda hazmı kolaylaştırıyor, çocuklu olan annelerimize emziren annelerimize çok yararı var sütü çoğaltır. Çocuklarımızın kemik yapısı güçlendirir. Gıda olarak süper bir gıda ve günde bir bardak mutlaka içilmeli” dedi.

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