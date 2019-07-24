70 yıl önce sırtlarında taş taşıyarak yaptılar, bugün gruplar halinde akın akın geliyorlar

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Mevsim sebzelerini diğer zamanlarda da afiyetle yemek isteyenlerin elindeki en geleneksel araçların başında kurutma geliyor. Domates, biber, bamya, nane gibi birçok sebze kurutulup afiyetle tüketilebiliyor. Bunlardan bir tanesi de patlıcan. Peki patlıcan nasıl kurutulur, patlıcan kurutmanın püf noktaları nelerdir? İşte yazdan kışa zevkle tüketeceğiniz patlıcan kurutmanın sırları…
Manisa’nın Kula ilçesinin meşhur lezzetlerinden biri olan ve geçmişi bir asırdan fazlaya dayanan Kula leblebisi, Salihli Ticaret ve Sanayi Odası’nın (STSO) girişimleriyle Coğrafi İşaret Belgesi almaya hak kazandı.