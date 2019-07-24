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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriNerede Ne Yenir 70 yıl önce sırtlarında taş taşıyarak yaptılar, bugün gruplar halinde akın akın geliyorlar
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Nerede Ne Yenir
AA
24 Temmuz 2019 - 12:31,

70 yıl önce sırtlarında taş taşıyarak yaptılar, bugün gruplar halinde akın akın geliyorlar

Giresun'da 84 yaşındaki Osman Koyun'un, 70 yıl önce babasıyla tahta ve taş kullanarak inşa ettiği kahvehane, geçmişin güzelliğini yansıtıyor.

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Giresun'da 84 yaşındaki Osman Koyun'un, 70 yıl önce babasıyla tahta ve taş kullanarak inşa ettiği kahvehane, geçmişin güzelliğini taşıyor.

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Görele ilçesi Karlıbey köyü Hapan mevkisinde yüksek bir noktada bulunan kahvehane, tahta kapısı, pencereleri ve taş duvarlarıyla Karadeniz kültürünü yansıtıyor.

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Görüntüsüyle ilgi çeken kahvehaneyi, bazı amatör ve profesyonel fotoğrafçılar da zaman zaman çekim için ziyaret ediyor.

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Kahvehaneyi işleten 84 yaşındaki Osman Koyun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, burayı yaklaşık 70 yıl önce babasıyla, sırtlarında taşıdıkları taşlarla inşa ettiklerini söyledi.

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Geçmişte kahvehanede ekmek, peynir gibi gıda ürünleri de sattıklarını belirten Koyun, şimdi yayla yolunu kullananların burada çay molası verdiğini dile getirdi.

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Eski yapısı nedeniyle insanların kahvehanesine ilgi gösterdiğini anlatan Koyun, "Eski yapıda güzel bir havası olduğu için burada çay içmek insanların hoşuna gidiyor. Yüksekte olduğu için yayla gibi de havası var" dedi.

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Kahvenin yapıldığı günden beri aynı olduğunu belirten Koyun, "Kahveyi yıkıp yenisini yapmayı düşündüm ama kimse istemedi. Buranın güzelliğine herkes heves ediyor. Taşları, tahtaları gören 'Sakın yıkma' diyor. İnsanlar burayı sevmese böyle güzel kalmazdı. Ölmezsem 10 yıl sonra da burası aynı kalacak" ifadelerini kullandı.

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Koyun, kahvehanede çayı odun ateşinde demlediğini de vurgulayarak, "Tüp kullanmıyorum. Odun ateşinde demlenen çayın tadı farklı olur. Ateş, çaya daha güzel tat verir. Doğal kaynak suyu kullanıyorum, o da çaya güzel tat veriyor. Burada çay içen tadını unutmaz" diye konuştu.

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Kahveye sırf fotoğraf çekmek için gelenlerin bulunduğunu da anlatan Koyun, "Ellerinde fotoğraf makineleriyle gruplar halinde geliyorlar. Ben çay dolduruyorum, kazana odun atıyorum, onlar da çekiyor" dedi.

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