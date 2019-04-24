Beklenen gün geldi, tüm hazırlıklar tamam

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Trakya Üniversitesi ve Trakya Kalkınma Ajansı'nın gerçekleştirdiği projeyle, Karaağaç Yerleşkesi'nde bulunan tarihi bir bina, şerbet evine dönüştürüldü. "Şerbet Evi" projesi kapsamında Osmanlı saray mutfağının onlarca şerbetini bugüne taşımak için hazırlıklara başladı. Mevsimine göre 20-25 çeşit şerbetin sunulacağı şerbet evinde meraklıları şerbet kaynatmayı da öğrenebilecek.
Sıradan iç köfte tariflerine bir yenisini eklemeye ne dersiniz? Kıymalı iç harcı ıspanakla buluşuyor, tadına doyum olmaz bir lezzet ortaya çıkıyor: Ispanaklı içli köfte. Peki, ıspanaklı köfte nasıl yapılır? İşte, ıspanaklı içli köfte için gerekli malzemeler ve yapılış aşamaları