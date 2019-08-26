40 derece sıcakta, güneş altında... Çoluk çocuk bir arada

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri Yemek Kültürü Haberleri40 derece sıcakta, güneş altında... Çoluk çocuk bir arada
GeriYemek Kültürü 40 derece sıcakta, güneş altında... Çoluk çocuk bir arada
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Yemek Kültürü
AA
26 Ağustos 2019 - 10:38,

40 derece sıcakta, güneş altında... Çoluk çocuk bir arada

Tadı, rengi ve kokusuyla özellikle Şanlıurfa'da yapılan birçok yemeğe lezzet katan, çiğ köftenin "olmazsa olmazı" isot, kavurucu sıcakta uzun ve zahmetli bir sürecin ardından tezgahlardaki yerini alıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Zengin yemek kültürüyle Türkiye'nin öne çıkan kentlerinden Şanlıurfa'da, tadı, rengi ve kokusuyla birçok yemeğe lezzet katan, çiğ köftenin "olmazsa olmazı" isot, kavurucu sıcakta uzun ve zahmetli bir sürecin ardından tezgahlardaki yerini alıyor.

2

GAP ile birlikte sulu tarımın yaygınlaştığı Şanlıurfa'da ilkbaharda ekilen, bakım ve sulamanın ardından ağustos ayı başında hasat edilmeye başlanan kırmızı renkteki biberler, kamyonlarla pazarlarla getiriliyor.

3

İsot üreticilerince pazarlardan veya tarlalardan satın alınan biberler, çalışan kadınlar tarafından yıkandıktan sonra saplarından ve çöplerinden ayıklanıyor.

4

Elle parçalandıktan sonra makineden de geçirilip naylonların üzerinde bir süre bekletilen biberlerin, gün içerisinde güneşte tamamen kuruması sağlanıyor.

5

Şeffaf poşetlere konularak güneşe serilen biberler, istenilen renge göre koyulaştırılıyor.

6

Zaman zaman 40 dereceyi aşan sıcak havaya ve biberin acısına rağmen gün boyu mesai yapan isot işçileri, kavurucu güneşle en lezzetli ürünü elde etmenin ve aile bütçelerine katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşıyor.

7

Zeytinyağıyla harmanlanarak eşsiz bir tat ve parlaklık kazanan biberler, bu zahmetli ve "acı dolu" yolculuğun ardından mutfakların vazgeçilmezi olan isota dönüşüyor.

8

"Peygamberler şehri"nin simgelerinden olan ve ünü Türkiye'yi aşan Şanlıurfa'nın tescilli ürünü isot, yıl boyunca küçük ev işletmeleri ya da baharatçıların tezgahlarında, kalitesine göre kilogramı 30 ila 50 liraya alıcı buluyor.

9

Uzun yıllardır isot üreticiliği yapan İsa Işıkay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 32 yıl önce babasının başlattığı isot üreticiliğini sürdürdüklerini söyledi.

10

İlk başlarda evlerin çatılarında isot yaptıklarını, ancak taleplere yetişemeyince tarla kiralayarak işlerini büyüttüklerini anlatan Işıkay, bu yıl yağışlardan dolayı gecikmeli olarak üretime başladıklarını ifade etti.

11

İsot üretiminin sıcak havalarda yapıldığını ve yaklaşık 4 ay sürdüğünü anlatan İsa Işıkay, şöyle konuştu:

12

"Biberler yetişince tarlalardan veya pazarlardan alarak getiriyoruz. Kadınlar sabah namazından önce alana gelir ve ücret karşılığında biberlerin temizliğini yaparlar. Ardından temizlenen biberler güneşe serilip kurutulduktan sonra makinelerde çekilip satışa hazır hale gelir."

13

"Bu sene yağışların uzun sürmesi nedeniyle çiftçilerimiz geç ekim yaptığı için istediğimiz gibi olmadı, bu nedenle de yaş biber fiyatı geçen seneye göre biraz yüksek. Fiyatlar yüksek olunca isotun da bu yıl fiyatında artış olacak."

14

"Talep çok ama ürün az olduğu için karşılamakta zorlanıyoruz. Geçen yıl 20 ila 40 liraya satılan isotu bu yıl 30 ila 50 liraya satmayı düşünüyoruz, çünkü ürün az talep çok olunca fiyatlar artıyor."

15

"Burada ürettiğimiz isotları genelde kentteki esnafa ve il dışından talep eden vatandaşlarımıza ve tüccarlara satıyoruz. İnşallah amacımız ürünlerimizi yurt dışına pazarlamak, bunun için çalışıyoruz."

16

Annesiyle birlikte biber temizleyen 13 yaşındaki Tuba Acar ise yaz tatilinde sıcak olmasına rağmen severek işini yaptığını ve hem harçlığını kazandığını hem de aile bütçesine katkıda bulunduğunu söyledi.

17

Çiftçilerden Bekir Paç da yaklaşık 9 yıldır kiraladığı tarlada biber yetiştirdiğini belirterek, bu yıl fiyatların yüzlerini güldürdüğünü dile getirdi.

18

Geçen yıl biberde zarar ettiğini, ancak bu yıl biberin fiyatının ve kalitesinin sevindirici olduğunu anlatan Paç, "Çok şükür biberleri toplayıp satmaya başladık. Talep oldukça fazla ve yetişmekte zorlanıyoruz. Günlük olarak topladığımız biberleri pazara götürüp 2-2,5 liraya satıyoruz. Bu sene havalardan dolayı hasat gecikmeli de olsa verim bizi mutlu etti." diye konuştu.

19
20
21
22
23
24
25
26
27
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Lezizz Öneriler

Sıradaki Galeri
Lezizz Öneriler

Avcı böreği nasıl yapılır? Arda'nın Mutfağı avcı böreği tarifi

İç harcında kıymanın kullanıldığı pek çok börek çeşidi var, avcı böreği de bunlardan biri. Üzerleri çırpılmış yumurta ve galeta unuyla diğer böreklerden ayrılan avcı böreğini isterseniz fırında isterseniz de ocakta kızartarak yapabilirsiniz. Peki, avcı böreği nasıl yapılır?

/
Lezizz Öneriler

Gazoz tatlısı nasıl yapılır?

Gazoz tatlısı, sıradan hamur tatlılarından sıkılanlar için oldukça farklı bir alternatif olacak. Adından da anlaşılacağı üzeri içerisinde gazoz olan bu tatlıyı her evde bulunan malzemelerle kısa sürede yapabilir, sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Peki, gazoz tatlısı nasıl yapılır? İşte, beş çaylarınızın vazgeçilmezlerinizden olacak gazoz tatlısı tarifi

/

Batonette

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun

Yemek Sözlüğüne Git