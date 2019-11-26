4 dil bilen 2 üniversite mezunu mantıcı

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Türk mutfağı ile özdeşleşen ve vazgeçilmez tatlılardan olan baklavanın seveni de çeşidi de çok. Genellikle antep fıstığıyla yapılan havuç dilim baklava da bunlardan biri. Antep yöresine has olan bir baklava olan havuç dilim baklavanın farkı şeklinin yanı sıra şerbetinde. Peki, Havuç dilim baklava nasıl yapılır?
Fava, Türk mutfağının en lezzetli zeytinyağı mezelerinden biri olarak sofralarımızda yer buluyor. Özellikle bezelye, börülce, mercimek ve nohut gibi baklagillerle hazırlanan fava, doyurucu olmasının yanında protein bakımdan da oldukça zengin. Favayı sizler de ilk kez yapacaksanız, bazı püf noktalarına dikkat etmeniz gerekiyor. Peki, fava nedir nasıl yapılır? İşte lezzetli ve pratik fava tarifi.