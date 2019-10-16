4 asırlık bu lezzeti bir kez tadan müdavimi oluyor

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
İtalyan mutfağının enfes lezzetinden olan lazanya Türk mutfağında da son yıllarda gözde lezzetler arasında yer almaya başladı. Kıymalı ya da sebzeli sosuyla ağızda muhteşem tat bırakan lazanya, evde hazırlamak isteyenler için hamurunu yapmak zahmetli gibi görünebilir. Ancak marketlerde satılan hazır lazanya hamuru yerine kendinizinin hazırladığı hamur daha sağlıklı olacaktır. Peki, lazanya hamuru nasıl yapılır? İşte lazanya hamuru ve lazanya tarifi.
Kefir denince aklımıza mayalanmış bir süt ürünü geliyor ama bu kez size su kefirinden bahsedeceğiz. Yine mayalı yani fermente bir içecekten bahsediyoruz ancak bu kefir su ve şekerle yapılıyor. Sütten elde edilen kefirin probiyotik özelliklerini taşımakla birlikte laktoz intoleransı olanların ve veganların da gönül rahatlığıyla tüketebileceği bir içecek. Peki su kefiri nasıl yapılır, su kefiri tanecikleri nasıl saklanır? İşte tüm merak ettikleriniz…