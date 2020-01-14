32 farklı ilden getirdikleri ürünlerle Van kahvaltısına rakip oldular

Ayrıca Çetin, hazırladıkları kahvaltının Van kahvaltısından aşağı olmadığını ve iddialı olduklarını kaydederek, "Tereyağı dediğiniz zaman tereyağını tek çeşit olarak alamıyorsun. Yani mıhlamada kullanılan tereyağı ile sahineyi yapamazsınız. Tereyağlarının performansları farklı oluyor, her ürünün tereyağı kendisine göre değişiklikler gösteriyor. Bunlara dikkat ederek ürünlerin yerinden getirilmesine gayret ediyoruz. Van kahvaltısını defalarca gözlemledik ve gerçekten de güzel bir kahvaltı. Van’daki kahvaltıyı meşhur eden unsurlar daha çok yöresellikle ilgili. Biz Eskişehir’de Van kahvaltısından aşağı değiliz, iddialıyız yani” dedi.