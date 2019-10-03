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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriNerede Ne Yenir 31 yıldır çilekten kozalağa her türlü malzemenin turşusunu yapıyor
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Nerede Ne Yenir
DHA
03 Ekim 2019 - 11:02,

31 yıldır çilekten kozalağa her türlü malzemenin turşusunu yapıyor

İzmit’te yaşayan Dursun Zengin, 31 yıldır her türlü sebze ve meyvenin turşusunu yapıyor.

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İzmit’te yaşayan Dursun Zengin, 31 yıldır her türlü sebze ve meyvenin turşusunu yapıyor.

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Muzdan kozalağa, çilekten soğana kadar birçok meyve ve sebzenin turşusunu kuran Zengin, kış yaklaşırken müşterilerinin kovalarla turşu satın aldığını söyledi.

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İzmit’in Karabaş Mahallesi’nde, 31 yıldır aynı dükkanda turşuculuk yapan Dursun Zengin, birçok meyve ve sebzenin turşusunu yapıyor.

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Cam kavanozların içinde kurulan muz, çilek, elma, yeni dünya, üzüm, armut, erik ve kozalaktan turşular ilgi görüyor.

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Zengin, muzdan kozalağa, çilekten soğana kadar birçok meyve ve sebzenin turşusunu hazırladığını, dükkanına gelenlerin tatlarına bakarak, suyundan içtiğini belirtti.

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Zengin, kışın aynı zamanda turşu mevsimi olduğunu, bu aylarda işlerinin arttığını söyledi.

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Dursun Zengin, 1988 yılından bu yana ev ev yapımı lezzetinde turşu yapıp, sattığını belirterek, "Turşu zamanı geldi; eylül- ekim ayı, turşu kurma ayı. İnsanlar turşu kurmak için hazırlıklara başladı. Havuç, biber, kara lahana zamanı olduğu için insanlar turşuları bu mevsimde yapıyor. Artık insanlar her şeyin turşusunu yapmaya başladı. En fazla lahana, biber, salatalık turşuları ilgi görüyor. Pancar, domates turşusunu da istiyorlar" dedi.

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Tatlı meyvenin de turşusunun kurulabileceğini anlatan Zengin, "Her şeyin turşusunu yapmak mümkün. Doğada yenilen her şeyden turşu oluyor. 30 yılda neredeyse her çeşit meyve sebzeden turşu yaptım. Kozalaktan dahi turşu oluyor. Yaptığım turşular arasında en ilginci kozalak turşusu. Çilek turşusunu ve üzüm turşusunu da çok merak ediyorlar. Tatlı bir meyveden nasıl ekşi bir şey yapılır, diye soruyorlar. Her sebze ve meyvenin turşusu yapılabiliyor" diye konuştu.

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