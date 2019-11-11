30 saniyede tükendi! Tam tamına 46 metre

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri Yemek Kültürü Haberleri30 saniyede tükendi! Tam tamına 46 metre
GeriYemek Kültürü 30 saniyede tükendi! Tam tamına 46 metre
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Yemek Kültürü
DHA
11 Kasım 2019 - 10:33,

30 saniyede tükendi! Tam tamına 46 metre

Kahramanmaraş'ta restoran açan Adanalı kebap ustası Salih Oral'ın açılışa özel yaptığı 46 metrelik Adana kebabı, davetliler tarafından 30 saniyede tüketildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Onikişubat ilçesindeki restoranının açılışına özel kentin plakasına ithafen 46 metre uzunluğunda Adana kebabı yapıldı.

2

Peş peşe dizilen mangalların üzerine bırakılan 46 metrelik dev kebap piştikten sonra vatandaşlara ücretsiz olarak ikram edildi.

31 SAATTE HAZIRLANDI, 30 SANİYEDE TÜKETİLDİ

1 SAATTE HAZIRLANDI, 30 SANİYEDE TÜKETİLDİ

Hazırlanması ve pişmesi yaklaşık 1 saat süren Adana kebabı, açılış törenine katılan vatandaşlar tarafından 30 saniyede tüketilirken Salih Oral, yaptıkları kebapla dünya rekoru kırdıklarını söyledi.

4

Oral, "Adana'dan geldik. Kahramanmaraş'a 46 metre Adana kebabını, gerçek Adana lezzetini tattırmaya getirdik. 600 kişilik kebap etini Kahramanmaraşlılara yedirmeye geldik. Kahramanmaraş, dünyanın en güzel dondurmasını yapıyor, dünyanın en güzel kebabı da Adana'da yapılıyor. Biz de iki lezzeti birleştirmek için buradayız." dedi.

5

Dünya rekor denemesinin Fransa'da yapılan kıyma olduğunu söyleyen Oral: "Adana kebabı olarak Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na giren 5 metre 60 santim. Biz bunu daha önce Ankara'da 40 metre yapıp rekor kırdık ve şu anda kendi rekorumuzu kırmak için Kahramanmaraş'ın plakasına ithafen 46 metre Adana kebabı yapma kararı aldık" diye konuştu.

65 BİN ŞİŞ KEBAP DAĞITILDI

5 BİN ŞİŞ KEBAP DAĞITILDI

Öte yandan açılış nedeniyle işletmenin otoparkında da mangallar yakıldı.

7

Açılışa katılan davetlilere ücretsiz 5 bin şiş Adana kebabı ikram edildi.

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Lezizz Öneriler

Sıradaki Galeri
Lezizz Öneriler

Doktorlar uyarıyor: Eğer uygun koşullarda saklanmazsa...

Plastik kaplarda, poşetlerde ve nemli ortamlarda saklanan baharatların kısa sürede aflatoksin adı verilen zehirli küf gelişimine neden olabileceğini ve bunun da karaciğer kanserine yol açabileceğini vurgulayan Prof. Dr. Hakan Karagöl, "Bunun düşük miktarlarda bile tüketilmesi zehirlenmeye yol açar. Çalışmalar, bunun karaciğer kanserine neden olabileceğini ve bağışıklık sistemini düşürebileceğini belirtmektedir." dedi.

DHA /
Lezizz Öneriler

İrmik helvası nasıl yapılır? Sütlü irmik helvası tarifi (videolu)

İrmik helvası büyük küçük herkesin severek tükettiği tatlılardan biri. Kışın sıcak çikolata, yazın ise dondurmayla sunulan irmik helvası, dini günlerde de sıklıkla yapılır ve dağıtılır. Basit bir lezzet gibi görülen irmik helvasını yaparken en önemli nokta irmiği kavurma ve şeker dengesidir. Peki, irmik helvası nasıl yapılır, irmik helvası yapımında nelere dikkat etmeli? İşte, sütlü irmik helvası tarifi…

/

Batonette

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun

Yemek Sözlüğüne Git