3 ton hamsi soğuğa ve yağmura rağmen kısa sürede tükendi

Sözlerine Bağcılar’da her renkten ve kültürden insanların bir arada yaşadığını belirterek devam eden Çağırıcı, “Farklılıklarımızın bizim zenginliğimiz olduğuna inanıyoruz. Ramazan etkinliklerimiz, 7 Renk 7 Bölge Etkinliklerimizde de aynı şekilde farklı yörelerin kültürlerini burada sergiliyoruz. Hem kültürlerimizi tanıtma adına hem de tüm yöredeki hemşerilerimizin bir araya gelmesi adına bu etkinlikleri önemsiyoruz. Bugün de 3 ton hamsi ile hemşerilerimiz güzel bir gün geçirecekler” şeklinde konuştu.