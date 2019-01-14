24 ayar altınla pizza yaptı! Fiyatına inanamayacaksınız...

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Güllaç nasıl yapılır sorusunun yanıtı sofrasında farklı tatlar arayan vatandaşlar tarafından sorgulanan konular arasında yer almaya başladı. Hafif ve yumuşak dokusuyla ağızda enfes bir tat bırakan güllaç tarifini sizler için derledik. İşte, güllaç tarifi ve malzemeleri.
Bodrum çevresinde çok sık tüketildiği için 'Bodrum kebabı' olarak da bilinen Çökertme kebabı, hem görüntüsü hem de tadıyla gönülleri fethediyor. Çökertme kebabını biftek ya da bonfile yerine fileto tavuk göğsüyle de yapabilirsiniz. Peki, Çökertme kebabı nasıl yapılır? İşte adım adım Çökertme kebabı tarifi…