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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA ve İHA
20 Kasım 2018 - 11:44,

220 yıl önce Rusya'dan getirdiler: Kazaklardan miras kalan müthiş lezzet

220 yıl önce Rusya'dan getirilen ve bugün Balıkesir'in Manyas ilçesinde yetiştirilen 'Kazak fasulyesi' büyük rağbet görüyor.

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Balıkesir'in Manyas ilçesine yerleşen Kazaklardan miras kalan 220 yıllık Kazak fasulyesini üreten çiftçiler talebe yetişemiyor.

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Kolay pişimi ve farklı damak tadıyla Marmara bölgesinde haklı bir üne sahip olan Kazak fasulyesini bugün Kazakların terk ettikleri köyde yaşayan Kocagöl Mahallesi çiftçileri yetiştiriyor.

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Manyas Gölü’nün kenarında bulunan Kocagöl'de yetiştirilen Kazak fasulyesi üreticileri taleplere yetişemediklerini söylüyor. Kazak fasulyesi üreticilerinden İlhan Can, Mehmet Şimşek ve Baki Kuşçu, Kazak fasulyesinin diğer fasulyelere göre daha kısa sürede yetiştiğini açıkladı.

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Mehmet Şimşek, "Kazaklardan kalan bize miras. Ben birinci sınıfı onlarla birlikte okudum, onlar 62’de gittiler. Bu köyün yerlisi onlar, biz dışarıdan gelip buraya yerleştik. Bu fasulyeyi fazla kaynatmanıza gerek yok. Kaynatırsanız çorba olur. Kazak fasulyesi üç ayda yetişir” diye konuştu.

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Fasulye yetiştiricisi Ayşe Çakıcı ise, "Burası Kazaklardan kalma bir yer. Eski adı 'Kazaklar' zaten, sonradan 'Kocagöl' oldu. Kilosunu 13-14 liraya satıyoruz, bir alan bir daha istiyor. Çok talep oluyor. Kazak fasulyesini yetiştirmek zor. Ekimi, kazması, sulaması, yolması, harmanda dövülmesi ve tanelerinin ayıklanması ayrı bir iş" dedi.

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Baki Kuşçu da fasulyenin zor bulunduğunu belirterek, "Bu fasulye zor bulunur, daha temizlemeden harmanda satmaya başladık. Bu yıl az olduğu için fiyatlar yükseldi. Tohumunu her yıl kendimiz ayırıyoruz, başka yerde bulmanız mümkün değil. Geçtiğimiz yıllar da fasulye tarlalarını Manyas Gölü'nden su basınca birkaç kişi farklı yere ekmişti, yoksa tohumu kaybedecektik. Biz yaşadığımız sürece bu ürünü ve mirası yaşatacağız” ifadelerini kullandı.

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Manyas Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Danç ise, Kazak fasulyesinin geçim kaynağı olduğunu ifade ederek, "Manyas Barajı yapılmadan önce, yani 1980’li yıllarda Manyas tam bir fasulye merkeziydi. Baraj yapılınca fasulye üretiminin yerini çeltik aldı. Şimdi Manyas Gölü kenarında bulunan 4-5 kırsal mahallemizde fasulye ekimi yapılıyor. Kocagöl'de ise çeltik ekimi pek yok, onlar Kazak fasulyesini üretmeyi sürdürüyorlar. Kazak fasulyesi Kazaklarından kalan leziz bir mirastır" diye konuştu.

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Manyas Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Danç ise, Kazak fasulyesinin geçim kaynağı olduğunu ifade ederek, "Manyas Barajı yapılmadan önce, yani 1980’li yıllarda Manyas tam bir fasulye merkeziydi. Baraj yapılınca fasulye üretiminin yerini çeltik aldı. Şimdi Manyas Gölü kenarında bulunan 4-5 kırsal mahallemizde fasulye ekimi yapılıyor. Kocagöl'de ise çeltik ekimi pek yok, onlar Kazak fasulyesini üretmeyi sürdürüyorlar. Kazak fasulyesi Kazaklarından kalan leziz bir mirastır" diye konuştu.

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