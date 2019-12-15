20 yıl önce bir çadırda başladı! Şimdi ise tatmak için yurt dışından bile geliyorlar

Adana’ya ‘boru kebabı’ ve ‘açma kebabı’ olarak yeni kebap çeşitleri kazandırdığını aktaran Aydın, “İlk dükkanıma ‘kaburgacı’ yazdığımda ‘abi kurbağacı mı?’, ‘kurbağa alımı var mı?’ diye soruyorlardı. Çünkü insanlar o zaman kaburga diye bir şey bilmiyorlardı. Kaburga kebabını icat ettim. Boru kebabını ve açma kıymayı icat ettim. Benim etimin hepsi kaburgadan” ifadelerini kullandı.